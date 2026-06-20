Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz por los últimos ataques de Israel en el Líbano que dejan más de un centenar de muertos

El Ejército de Irán ha anunciado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por “flagrante incumplimiento” de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano que entre el viernes y el sábado ha dejad más de un centenar de muertos.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Ejército denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorándum de entendimiento: garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, donde los bombardeos israelíes (según el Ejército israelí en respuesta a ataques de Hezbolá) han matado a más medio centenar de personas entre viernes y sábado.

Así pues, en respuesta a “la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano”, así como “al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra” y tras la “negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur del Líbano” (tal y como aseguró el viernes el ministro de defensa israelí, Israel Katz) “se anuncia por la presente que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo”.

Sin hacer alusión al cierre declarado por Irán, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) ha asegurado este sábado que 55 buques mercantes y 17 millones de barriles de petróleo pasaron hoy por el estrecho.

Más tarde, ha seguido la misma estrategia el propio presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha insistido poco antes de las 22 horas (hora peninsular española) en que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz “durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo”, pero quien sin embargo no ha hecho referencia al cierre del estrecho anunciado por el mando conjunto iraní.

Minutos antes del anuncio de Irán, el grupo chií Hezbollah y el Ejército israelí confirmaron su adhesión al alto el fuego suscrito el viernes con la mediación de EEUU, pese a que ya el cese de las hostilidades en el frente libanés se recoge en el memorando de entendimiento firmado digitalmente el miércoles entre Washington y Teherán.

De hecho, el ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, ha viajado este sábado hacia Suiza para reclamar a EEUU el cumplimiento del principio de acuerdo que, según Teherán, ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano, en la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo.

“En Suiza está previsto mantener conversaciones para exigir el cumplimiento de los compromisos de la otra parte y aclarar cómo pretende cumplir con sus obligaciones”, ha declarado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

Desde la otra vereda, el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para las negociaciones, según ha dicho este sábado el vicepresidente estadounidense, JD Vance, a la cadena Fox, antes de que Irán anunciase el cierre del estrecho.

Vance ha adelantado que tiene previsto unirse en “los próximos días” a las negociaciones con Irán, en las que participarán también representantes gubernamentales de Pakistán y Catar.

Escalada de violencia

A pesar de esa tregua, desde anoche, Israel ha lanzado numerosos ataques contra el sur y este del Líbano, que ya han provocado, según la Defensa Civil libanesa, al menos 24 fallecidos, entre ellos dos niños y un soldado libanés. El ejército israelí declaró que estaba atacando objetivos de Hezbolá en respuesta a los lanzamientos de proyectiles nocturnos de la organización militante libanesa alineada con Irán.

Uno de los ataques israelíes más mortíferos del sábado impactó un edificio residencial de tres pisos en la ciudad sureña de Barish, en el distrito de Tiro, causando la muerte de un padre, una madre y sus dos hijos, según informó a Reuters un funcionario local.

La violencia escaló de forma intensa el viernes, que fue una de las jornadas más sangrientas en semanas con la muerte de al menos 83 personas por los ataques israelíes, entre ellos tres niños, y 141 heridos en el sur del país y el valle de la Bekaa, ha reportado este sábado el Ministerio de Salud Pública libanés.

El recrudecimiento de la ofensiva se produce después de que cuatro soldados israelíes, incluido un oficial de alto rango, murieran al ser alcanzado un tanque por Hezbolá, que afirmó que el ataque se produjo después de que Israel rompiera el acuerdo de alto el fuego previo.

El ministerio señaló que desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí en el país mediterráneo, 4.057 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas.