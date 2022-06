Lacalle Pou se baja de la Cumbre de las Américas, dio positivo de coronavirus

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que no participará en la Cumbre de las Américas que comenzó hoy en Los Angeles, en Estados Unidos, y que se prologará hasta el próximo viernes. ¿La razón? Dio positivó de coronavirus.

“Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy de un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del Covid-19”, informó Lacalle Pou en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. “A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días”, agregó el mandatario uruguayo.

De de esta manera, se suma, aunque por cuestiones médicas, a la lista de ausentes que no estarán en la Cumbre convocada por el presiente estadounidense Joe Biden. Estos son los mandatarios de Bolivia, Guatemala, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas. Sin embargo, todos ellos no estarán en el Centro de Convenciones de Los Ángeles en rechazo a la decisión de Biden de no invitar a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, acusados de violaciones a los derechos humanos.

“Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, es el lema de esta novena cumbre marcada por las idas y vueltas que provocó la decisión de Biden de excluir a tres naciones.

El objetivo principal es que los estados participantes logren discutir y sellar acuerdos en materia de crisis climática, las consecuencias y salida de la pandemia de coronavirus y las amenazas al sistema democrático.