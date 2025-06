Las protestas contra Trump se multiplican en EEUU y desembocan en una movilización en el desfile militar del “Día sin Rey”

La mecha se prendió el viernes pasado. Nada fue casual. Donald Trump ha estado prometiendo miles de detenciones diarias y deportaciones masivas. Y qué mejor lugar para mejorar las estadísticas que hacer redadas generalizadas en California y, en particular, en Los Ángeles, donde la mitad de su población censada es de origen latinoamericano. California es un Estado fronterizo con México y demócrata, la alcaldesa de Los Ángeles es demócrata, y el contexto era idóneo para el choque de proyectos de país y de modelo de sociedad, allá donde más resistencia podría generarse a las políticas migratorias “agresivas” del presidente de EEUU, como él mismo reconocía este jueves.

Los agentes buscaban migrantes sin papeles en las cocinas de los restaurantes, en las barras de las cafeterías y en las ferreterías y tiendas de bricolaje, como la popular cadena Home Depot. Basta pasar unas horas en una ciudad de EEUU para darse cuenta de que la mayoría de camareros, cocineros, tenderos, camareras de piso, limpiadoras, jardineros, cuidadoras infantiles y de mayores, y obreros son latinoamericanos.

Y por eso los agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU) golpean en esos sectores.

Esta semana, en Washington DC, familias con niños pequeños explicaban a elDiario.es que en sus grupos de WhatsApp se avisaban de las redadas en parques infantiles donde los agentes van a la caza de cuidadoras de críos en edad escolar.

El temor a salir de casa sin la documentación en regla existe hasta entre quienes tienen documentación pero temen las consecuencias de no llevarla encima si un agente la reclama de forma aleatoria o inopinada.

En ese contexto, Trump está recibiendo presiones de empresarios del campo, la hostelería y los servicios por su política migratoria.

“Nuestros grandes agricultores y las personas que trabajan en el sector hotelero y del ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política en materia de inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y con mucha experiencia, cuyos puestos son casi imposibles de reemplazar”, ha afirmado Trump en sus redes sociales: “En muchos casos, los delincuentes a los que se les permite entrar en nuestro país gracias a la estúpida política de fronteras abiertas de Biden están solicitando esos puestos de trabajo, eso no es bueno. Debemos proteger a nuestros agricultores y sacar a los delincuentes de EEUU. ¡Habrá cambios!”

Mientras el presidente de EEUU parece ser receptivo a las presiones de los empresarios se muestra implacable con las movilizaciones en las calles. El caldo de cultivo de Los Ángeles prometía tensiones, y las tensiones se han traducido en varios días de amplias movilizaciones y enfrentamientos entre policía y manifestantes que han terminado escalada de forma inédita con el despliegue unilateral por parte de Trump de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 de los marines.

A partir de ahí, el debate ha ido girando, desde las protestas por las redadas masivas, a la denuncia del autoritarismo del presidente, de su falta de respeto por las normas y las leyes, que también se ha visto con otras decisiones recurridas, como la deportación de personas sin garantías judiciales o los acosos a las universidades.

El fondo de eso es la base de la denuncia del gobernador de California, Gavin Newsom, contra la militarización de Trump y que está siendo examinada por la justicia, pero también del trumpismo en sentido contrario, que reconocen haber tomado un atajo, pero lo defienden como mal necesario frente al “caos” y la “invasión de millones de extranjeros ilegales y criminales”.

Pero lejos de aplacarse la protesta con la militarización de la respuesta, dos días después de las movilizaciones de Los Ángeles se empezaban a registrar otras en diferentes ciudades del país, como Nueva York, Seattle, San Francisco, Dallas, Washington DC... Y mientras California hace una defensa de la libertad de expresión y de protesta libre de presencia militar, en el lado de enfrente, el gobernador republicano de Texas, ya ha movilizado a 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y otros 2.000 policías estatales: pero en el foco no están solo las protestas de estos días, sino las convocadas para este sábado, día del 250 aniversario del Ejército de EEUU y del 79 cumpleaños de Donald Trump: la semana que arrancó con Trump desplegando soldados en Los Ángeles acabará con Trump rodeado de soldados en un desfile militar por las calles de Washington DC.

Lo cierto es que hace décadas que no se celebran desfiles militares en EEUU. Trump, admirador de lo marcial, se quedó prendado en 2017 de un desfile por las calles de París al que asistió invitado por Emmanuel Macron. ¿Qué se inventaría si presenciara en persona alguno en Moscú o Pyongyang?

Los planes para el desfile prevén la participación de unos 6.600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros. Hasta ahora, los actos por el aniversario del Ejército no incluían semejante desfile, que, se calcula, costará al Ejército de Estados Unidos entre 25 y 45 millones de dólares, según informa Reuters. Esa cifra incluye tanto el desfile como el traslado del equipo militar, además del alojamiento y la alimentación de las tropas. Las estimaciones no incluyen los gastos que deberá asumir la ciudad de Washington, como la limpieza de basura o las posibles reparaciones viales por los daños que puedan causar los pesados carros de combate.

“Así es Trump. Todo gira en torno a su ego y a convertir todo en algo sobre él, lo cual, en mi opinión, es una falta de respeto hacia el Ejército y las Fuerzas Armadas”, declaró el senador Jack Reed, de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado: “Lo único por lo que debe estar decepcionado es por no haber podido sobrevolar el desfile con su avión”.

La sociedad civil que se está movilizando ya ha bautizado el día como No Kings Day, el día sin reyes, por la vocación de Trump de situarse por encima de las responsabilidades legales. Según la página web de los organizadores, hay convocadas 2.000 protestas, en las que se espera que puedan participar millones de personas en todo el país. “La corrupción ha ido demasiado lejos. No a los tronos. No a las coronas. No a los reyes”, se dice en la web, donde se denuncia el acoso de Trump a los tribunales, las deportaciones masivas, los ataques a los derechos civiles y los recortes en los servicios.

Las acciones están previstas en las ciudades más grandes y en los pueblos pequeños del país, salpicando el mapa de costa a costa, como parte de una estrategia para mostrar que la oposición a Trump existe en todos los rincones de Estados Unidos.

Y eso no le gusta a Donald Trump. Hace unos días, amenazó así al ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión desde la Casa Blanca: “Si hay alguna protesta, se enfrentará a una gran fuerza, aquellas personas que quieran protestar, se enfrentarán a una fuerza muy grande. Se trata de gente que odia a nuestro país, y se enfrentarán a una fuerza muy grande”.

El lema “No Kings” fue ideado por el Movimiento 50501, un colectivo formado por estadounidenses que reivindican la democracia y se oponen a las acciones autoritarias de la administración Trump. El nombre 50501 representa 50 estados, 50 protestas, un movimiento.

El Día del Desafío No Kings se ha organizado para rechazar el autoritarismo, la política que da prioridad a los multimillonarios y la militarización de la democracia del país, según una declaración de los organizadores.

Los organizadores quieren que las protestas contrarresten la celebración del 250 aniversario del Ejército, que contará con cientos de vehículos y aviones militares y miles de soldados. “La bandera no pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros”, afirma la página web de No Kings: “El 14 de junio, estaremos presentes en todos los lugares donde él no esté, para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes”.