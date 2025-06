Marcha a Comodoro Py y foto de unidad: el Consejo del PJ organiza la resistencia en defensa de CFK

Todo el panperonismo unido en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Esa fue la foto por la que trabajó José Mayans y la consiguió: reunidos en el Consejo del PJ Nacional, Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno se fotografiaron junto al núcleo duro cristinista y participaron de la coordinación de un plan de acción para que, el miércoles, una gran marcha acompañe a la ex presidenta a Comodoro Py. Estuvo, incluso, el ex gobernador riojano Ricardo Quintela, con quien CFK se había peleado luego de la disputa por la presidencia del PJ. Axel Kicillof, en cambio, se ausentó.

Fue una muestra de unidad, pero fundamentalmente un mensaje de que, encerrada en un penal o en su casa en la calle San José, Cristina era la jefa del peronismo. Lo dijo el chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich en la reunión del Consejo del Partido Justicialista, y lo ratificó Quintela: dos dirigentes que se habían peleado con CFK en el último año, que le habían disputado la presidencia del PJ -Capitanich le juntó avales al “Gitano” Quintela para que pudiera competir-, y que, ahora, se encuadraban detrás de su liderazgo.

Era la primera vez, incluso, que Quintela pisaba el PJ desde la competencia fallida con CFK el año pasado. Luego de que la Justicia le impidiera participar de la elección por irregularidades en los avales, el gobernador riojano se distanció de la ex presidenta, respaldando a Kicillof en su disputa interna por la conducción del peronismo. Tras el fallo de la Corte Suprema, sin embargo, viajó a Buenos Aires, participó de la reunión del PJ y, luego, se dirigió a San José a reunirse con CFK. “No tengo ningún dolor, no hay resquemor”, afirmó, cuando salió.

Quintela no fue el único de los ex enemigos íntimos de CFK que asistió a la reunión ampliada del Consejo del PJ. El formoseño Mayans, que ejerce el rol de coordinador del PJ en tanto vicepresidente primero, había organizado el encuentro de modo tal que pudiera ir también los presidentes de partido y ex candidatos.

El objetivo era mostrar una foto lo más amplia posible, y fue así que se vio desfilar a figuras como Guillermo Moreno y el “Topo” Rodríguez, un dirigente bonaerense del peronismo “federal” que, durante todo el gobierno de Alberto Fernández, presidió uno de los bloques opositores en la Cámara de Diputados. “Siempre uno nuestro es mejor que uno de ellos”, deslizó Moreno, poco antes de ingresar a la sede partidaria ubicada en Matheu 130.

Además de toda la tropa camporista -como Mayra Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, “Wado” de Pedro o Mariano Recalde- se sumaron, a su vez, la mesa chica del Frente Renovador. Malena Galmarini fue una de las primeras en llegar junto a su hermano, el director del Banco Provincia Santiago Galmarini. Estaban, a su vez, Cecilia Moreau, el “Turco” Eslaiman y Guillermo Michel. Sergio Massa llegaría sobre el final, cuando la reunión ya había empezado, junto a Máximo Kirchner.

Juan Grabois también participó de la reunión del Consejo del PJ, por más que no integra el partido. Así como varios presidentes de otros partidos satélites que integran el frente Unión por la Patria, como Carlos Heller (Partido Solidario), Carlos Castagneto (Kolina) y Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro). Hubo, además, dirigentas sindicales como Vanesa Siley.

El único ausente en la foto de unidad sería Axel Kicillof. Las últimas dos veces que el gobernador bonaerense fue al PJ en la última semana, los encuentros con la dirigencia cristinista fueron incómodos y tensos. El lunes, previo a la sentencia, le cantaron en la cara “Cuanto les falta para entender, no fue magia nos conduce una mujer”. Y el martes, una hora antes de que se conociera la sentencia de la Corte Suprema, se reunió apenas unos 20 minutos con CFK y se fue. No llegó ni a participar de la mesa chica que acompañó a la ex presidenta mientras leía el fallo.

En esta ocasión, desde La Plata argumentaron que Mayans se había comunicado dos horas antes de que comenzara la reunión para convocarlo a un evento posterior junto a otros gobernadores. No al del Consejo. “Quintela vino. Axel se está haciendo el boludo y cada día que pasa desde la condena queda peor”, se quejó un dirigente cristinista que, a diferencia de La Cámpora, todavía le tiene cariño al gobernador.

Plan de acción

Además de la foto de unidad, los dirigentes comenzaron a debatir un plan de acción y resistencia para los próximos días. El próximo miércoles vence el plazo de cinco días hábiles que dio el Juzgado Oral Federal N 2 para que empiece a regir la condena, y el peronismo pretende organizar una gran movilización. El objetivo es que, si CFK tiene que movilizarse a Comodoro Py, los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos y la militancia vayan con ella.

“Vamos a acompañar a Cristina. Les pedimos a todos los que quiera sumarse que vengan con una bandera argentina”, explicó Fernández Sagasti, a la salida del encuentro. Y agregó: “Empezamos una nueva etapa de resistencia en Argentina que es Cristina Libre”.

Por afuera, además, se buscará coordinar movilizaciones y acciones de protesta todos los días en diferentes puntos del país. El PJ continuará activo y se harán reuniones todos los días para dar un mensaje de que toda la dirigencia peronista se encolumna detrás de la ex presidenta.

El viernes, por ejemplo, habrá un encuentro de presidentes de partidos en Matheu 130 junto a organizaciones sociales con el objetivo de continuar organizando la marcha del miércoles. El martes, a su vez, se organizará un encuentro con todos los gobernadores peronistas, para el cual se espera que, esta vez sí, asista Kicillof.

