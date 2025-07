Acindar tiene más de 500 trabajadores suspendidos mientras la producción de acero en Argentina cayó 8,6% en junio

El titular de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, afirmó en las últimas horas que la producción de acero bajó “de 121.000 toneladas a 51.000”, señaló que la firma Acindar, la segunda en producción del país, tiene suspendidos “entre 500 y 600 trabajadores”, y culpó por esto a “la renta financiera” que está “perjudicando a toda la industria”.

“No hay producción y no va a mejorar, hay que decirlo claramente, la gente que tiene dinero no invierte en un departamento o para que haya construcción, invierten en el ‘carry trade’ y la renta financiera nos está perjudicando a toda la industria”, expresó el gremialista a Splendid AM 990.

González explicó que, desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció el cierre de la obra pública “Acindar intentó despedir gente” y añadió: “Desde ahí venimos renovando suspensiones, con un escenario cada vez más crítico, porque de 120.000 toneladas mensuales bajamos 51.000 por mes de ventas”.

El secretario general de la seccional Villa Constitución de la UOM dijo: “Hace un año que venimos esperando un aumento con Acindar, acordamos un anticipo a cuenta de futuros aumentos, pero seguimos sin resolver el salario básico de los trabajadores siderúrgicos”.

Además, añadió que el aparato productivo del sector metalúrgico está “más que frenado” y advirtió que desde el sindicato se logró “que no haya despidos”, pero la actividad “viene muy en caída”.

“Cerró un tren laminador en Villa Constitución. No es un dato menor. Son 150 trabajadores que están sin trabajo y que la empresa obviamente los quiere despedir y venimos discutiendo que se le renueve el acuerdo de suspensiones”, lamentó.

La producción de acero de Argentina cayó un 8,6 % en junio

La producción de acero crudo en Argentina alcanzó las 320.100 toneladas en junio pasado, lo que supuso una caída del 8,6 % en comparación con mayo, según datos sectoriales difundidos este lunes.

No obstante, y de acuerdo con un informe de la Cámara Argentina del Acero, en el sexto mes del año en curso la producción de la aleación registró un alza interanual del 16,5 %.

En tanto, la producción de hierro primario fue en junio de 146.500 toneladas, con un desplome del 26,5 % con respecto a mayo pasado y del 36,8 % en la comparación con igual mes de 2024.

Por su parte, la producción de laminados en caliente bajó un 20,9 % respecto a mayo último, hasta las 262.500 toneladas, aunque el volumen implicó un incremento del 12,2 % en comparación con junio de 2024, cuando la industria se había visto severamente afectada por un desplome de la demanda en medio del plan de ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a finales de 2023.

Según el informe, la demanda en junio pasado se vio impulsada en parte por sectores como el automotriz y el de maquinaria agrícola, mientras la construcción continúa con bajos niveles de actividad y “sin signos que permitan vislumbrar un cambio de tendencia”, mientras que la industria de electrodomésticos se ve afectada por las importaciones.

“De todas formas, para el presente año se espera un nivel de demanda levemente superior al de 2024, aunque todavía por debajo los niveles alcanzados en años anteriores”, añade el documento.

Con información de NA y EFE.

IG