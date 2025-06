Sin Cristina en carrera, el peronismo busca reordenarse entre la calle y la pelea por las listas

“Esto es minuto a minuto”. “Nos vamos a quedar hasta que ella nos pida”. Las voces de dirigentes, operadores y voceros del kirchnerismo se mezclaban entre los cánticos de la militancia apostada en la esquina porteña de San José y Humberto 1º en la vigilia permanente frente a la casa de Cristina Kirchner. La detención de la jefa del PJ abrió ahora un tiempo de incertidumbre en medio de la discusión que el panperonismo tenía por los lugares en las listas de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y a las nacionales del 26 de octubre. La primera reacción fue la unidad, pero según pudo recoger elDiarioAR de distintas fuentes, la disputa no tardará en aflorar una vez que la Justicia ya determine el domicilio donde la expresidenta pasará su condena de seis años de prisión.

Cristina tiene aún cuatro días hábiles para presentarse en Comodoro Py, luego de que el juez Jorge Gorini le rechazara la domiciliaria de manera inmediata. Para ese día el kirchnerismo está pensando en una fuerte movilización en apoyo a su líder. Allí confluirían las banderas de La Cámpora, el Patria Grande de Juan Grabois y sindicatos aliados, como La Bancaria, cuyo jefe, Sergio Palazzo, ayer pidió por una marcha. Pero tímidamente ya se empezaron a notar diferencias en otros espacios internos, que anticipan la discusión electoral en ciernes.

La CGT descartó un paro general y si bien Axel Kicillof e intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda) enviaron una columna del Movimiento Derecho al Futuro a las puertas de la casa de Cristina, en esas tribus esperan que baje la espuma para discutir hacia adelante. “Son días de mucha intensidad, pero después habrá que sentarse a negociar de nuevo y ahí las acciones de Cristina ya están a la baja. Sin ser ella candidata, cualquier nombre que ponga no será aceptado automáticamente”, planteó a este medio un funcionario del gabinete bonaerense.

Hace exactamente una semana la cumbre de Cristina-Kicillof había acordado establecer una mesa donde también tenga lugar Massa para comenzar a repartir la torta electoral, pero ahora todo quedó en el aire. El kirchnerismo aprovechó para retomar la discusión por el desdoblamiento electoral y desde la Provincia rechazaron por ahora esa jugada. “Hoy es otro país”, dijo el gobernador, pero ratificó la fecha del 7 de septiembre. La misma línea trazaron desde una importante intendencia del conurbano: “Hasta ahora FIRME”, respondió vía WhatsApp un funcionario municipal ante la consulta de este medio.

“Hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado las elecciones”, cuestionó la senadora Anabel Fernández Sagasti, alfil de Máximo Kirchner en la Cámara alta. Para el cristianismo la expresidenta seguirá siendo determinante en el armado electoral: “Cristina no va a estar fuera de la cancha, va a seguir conduciendo”, planteó. “Algunos van a fingir nostalgia, pero por lo bajo van a estar contentos porque van a pensar que ahora es su tiempo, y no llegó el tiempo de nadie”, agregó.

Por la noche debutó en televisión el propio Máximo Kirchner, quien en la pantalla de C5N le dio un mensaje teledirigido a Kicillof: “Hay sectores que tienen que tener la capacidad de reconocer lo hecho por la figura de Cristina. Y muchas veces cuando uno se sienta a una mesa a discutir y solo espera reconocimiento y no reconoce nada del otro, es muy complejo”.

En ese marco ayer el kirchnerismo dentro del PJ se reunió en la sede de Matheu. Durante el encuentro se acordaron una serie de medidas que se “irán anunciando” con el “correr de los días” para respaldar a la presidenta del partido de cara a su encarcelamiento. Allí estuvieron senadores como Sagasti, José Mayans, Juliana Di Tulio y Oscar Parrilli; los diputados Germán Martínez, Mario “Paco” Manrique, Itai Hagman y Vanesa Siley. Y además la intendenta de Quilmes, Mayra García; la de Moreno, Mariel Fernández; los senadores bonaerenses, Teresa García y Emmanuel Santalla; el diputado de PBA Facundo Tignanelli, el parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta y el dirigente del Movimiento Evita Leonardo Grosso.

Desde el PJ se analizan ahora distintas formas de canalizar el respaldo a Cristina y, a la vez, no perder terreno en la discusión electoral que se avecina a pasos agigantados: la fecha del cierre de listas para la provincia de Buenos Aires es el 19 de julio. El cristinismo no descarta entonces una convocatoria federal y nuevas jornadas de movilización. La consigna buscará sintetizar la vigilia 24/7 que por estos días se sucede en San José y Humberto 1º: “Cristina no está sola”.

MC