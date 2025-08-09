Detienen a un adolescente tras herir a tres personas en un tiroteo en Times Square

Un tiroteo dejó al menos tres heridos y al principal sospechoso, un adolescente de 17 años, detenido, después de abrir fuego este sábado en Times Square en Nueva York. El incidente, ocurrido esta madrugada, desató el caos en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad durante la madrugada.

El incidente, iniciado por una presunta disputa verbal, comenzó a las 1.20 horas en el cruce de la calle 44 y la séptima avenida, dejó heridos de bala a una mujer de 18 años y a dos hombres de 19 y de 65 años, según informó el Departamento de Policía de Nueva York a la prensa local.

El presunto tirador está bajo custodia de la policía mientras arranca la investigación, de la que aún no hay más detalles, mientras que los heridos se mantienen en condición estable.

Los disparos provocaron que cientos de personas en el área, en su mayoría turistas, huyesen del lugar, según videos compartidos en redes sociales por testigos.

El tiroteo ocurrió casi dos semanas después de otro incidente con armas de fuego que dejó cuatro muertos, entre ellos un policía, en Manhattan, donde el tirador Shane Tamura, que se quitó la vida, disparó en el interior de un rascacielos sede de empresas como el fondo buitre Blackstone o de las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Pese a estos incidentes, la policía neoyorquina aseguró el lunes pasado que Nueva York tuvo el menor número de tiroteos en la historia en los primeros siete meses de 2025, con 412 incidentes y 489 víctimas, lo que supone una caída interanual del 26,4% en los asesinatos.