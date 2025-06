El juez que debe resolver sobre el lugar de detención de Cristina dio marcha atrás y no se toma licencia

El presidente de Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, se iba a tomar licencia una semana desde el lunes próximo y su lugar iba a quedar en manos de otro miembro de ese tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, ligado al expresidente Mauricio Macri y cuestionado reiteradamente por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner por su cercanía, no solo con el líder del PRO, sino con Diego Luciani, el fiscal de la causa por la que fue condenada la exmandataria.

La licencia estaba prevista desde antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a la expresidenta en la Causa Vialidad.

Gorini es el encargado, como presidente del Tribunal, de las decisiones vinculadas a la ejecución de la pena de los nueve condenados.

Desde la semana próxima, si se concretaba la licencia de Gorini, la presidencia quedaba a cargo de Giménez Uriburu, y del restante integrante del Tribunal, Andrés Basso. Tras una mañana de marchas y contramarchas, Gorini recalculó y decidió quedarse para estar al frente de la decisión del TOCF2.

El 19 de junio a las 9:30 se vence el plazo para la presentación de la exmandataria y los demás condenados en Comodoro Py y se debe resolver si se les otorga arresto domiciliario o se los envía a un penal federal.

CFK confirmó este viernes que se presentará un día antes, el próximo miércoles, en sede judicial.

La relación Giménez Uriburu-Macri

En pleno jucio por la Causa Vialidad, en agosto de 2022, el abogado defensor de CFK, Carlos Beraldi, había pedido la recusación del juez Giménez Uriburu y del fiscal del caso, Diego Luciani, basado en las fotografías publicadas en aquel momento por Página/12, en las que se ve a ambos integrando el mismo equipo de fútbol “La Liverpool” y jugando un torneo que se realizó en Los Abrojos con dirigentes de Cambiemos durante 2017. La quinta es propiedad del expresidente Mauricio Macri, a quien Fernández de Kirchner atribuye la motorización del juicio en su contra en 2019.

En el caso de Giménez Uriburu, las defensas alegaron “falta de imparcialidad”, una cualidad exigida a todos los jueces para garantizar el derecho de defensa. Esa imparcialidad la pusieron en duda por la supuesta amistad que uniría al magistrado con el principal acusador del juicio -el fiscal Luciani-, quienes rechazaron las acusaciones y el pedido recusastorio no prosperó.

Cristina se presenta el 18 en Comodoro Py

El miércoles próximo Cristina Kirchner quedará oficialmente detenida tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La propia expresidenta confirmó este viernes que irá a los tribunales federales de Comodoro Py la semana que viene, luego del feriado y al filo del plazo máximo de 5 días hábiles para presentarse a ser notificada de su situación judicial.

En ese marco, el peronismo está organizando una masiva caravana para acompañar a la jefa del PJ desde su casa, en el barrio porteño de Monserrat, a los tribunales ubicados en Retiro. Fuentes al tanto de la movilización apuntaron a elDiarioAR que la convocatoria podría reunir al menos a 100.000 personas.

“El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, escribió Cristina en un tuit que publicó esta mañana desde su departamento en la esquina de San José y Humberto Primo, donde permanece desde el martes pasado.

Cristina cuestionó que la Justicia le rechazara su pedido para cumplir la prisión domiciliaria de manera automática. Por eso debe presentarse sí o sí en los tribunales federales. La marcha que organiza el peronismo en su apoyo es para evitar cierto escarmiento público por parte del Gobierno o el aparato político-mediático antikirchnerista, recogió este medio. “Cristina no está sola, la vamos a acompañar a donde vaya. No queremos que la humillen”, afirmó un dirigente al tanto de los detalles de la movilización.

Aún hay dudas sobre cómo serán esas primeras horas post detención. Puede que el tribunal le acepte su pedido de domiciliaria, por lo que volverá a su casa acompañada por la militancia, pero puede que no. Y es lo que más teme el peronismo: que primero la confinen en un calabozo una o dos noches. En ese caso fuentes del PJ aseguraron que la vigilia será permanente, donde ella esté, hasta tanto regrese a su casa.

La expresidenta hizo público el pedido de sus abogados ante el Tribunal Oral Nro. 2 para la detención domiciliaria en su casa de Monserrat. Cuestionó el rápido rechazo por parte del juez Jorge Gorini, que le exigió cumplir la obligación de presentarse en los tribunales. Cristina explicó que la domiciliaria “no se trata de un privilegio”. “Obedece a estrictas razones de seguridad personal”, planteó, a raíz de su carácter de haber sido dos veces presidenta y una vice, por lo que está custodiada las 24 horas del día: “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

Pero Cristina también planteó cuestiones personales. Una trascendental: el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022. En ese punto la expresidenta recordó que el juicio por ese episodio aún está en desarrollo, aunque no se investigan los autores intelectuales del hecho: “La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Entonces apuntó, sin nombrarlos, a Mauricio Macri y Javier Milei, y recordó implícitamente a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exoperador macrista que recientemente fue sobreseído en una causa por extorsión, decisión por la que volvió de Uruguay, donde estaba prófugo. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”, concluyó CFK.

La decisión final sobre la domiciliaria la tomará el juez Gorini, quien deberá definir el lugar de cumplimiento efectivo de la condena, tanto de Cristina como de los otro ocho acusados: Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Santibáñez y Raúl Daruich.

Con información de agencias.