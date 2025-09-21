Netanyahu insiste en que no habrá Estado palestino y amenaza con una “respuesta” a los últimos reconocimientos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo en que “no habrá un Estado palestino” después de que Reino Unido, Canadá y Australia lo reconociesen, y advirtió de que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU que se celebrará la semana entrante en Estados Unidos anunciará una “respuesta” a esa decisión.

En un vídeo difundido por su oficina en redes sociales, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: “Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”.

“Durante años, impedí la creación de este estado terrorista frente a una enorme presión interna y externa. Lo hicimos con determinación y lo hicimos con sabiduría política. No sólo eso, hemos duplicado el asentamiento judío en Judea y Samaria, y continuaremos por ese camino”, añade en su publicación en X.

Netanyahu participará en la Asamblea de la ONU en Nueva York el próximo viernes, un foro en el que varios países -entre ellos Francia- tienen previsto reconocer el Estado de Palestina ante la ofensiva israelí en Gaza que se ha cobrado más de 65.000 vidas. El lunes posterior se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Reino Unido, Canadá y Australia se han adelantado a dicha conferencia y han reconocido al estado palestino este domingo.

“Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre: están dando un gran impulso al terrorismo”, afirmó Netanyahu en su mensaje, y añadió que “no habrá un Estado palestino”.

“La respuesta al último intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará a mi regreso de Estados Unidos. Esperaremos”, concluye el primer ministro israelí.

Tras el anuncio de reconocimiento por parte de algunos países, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania, un paso que medios israelíes creen que podría dar el Gobierno de Netanyahu.

El líder del principal partido de la oposición califica este reconocimiento de “grave fracaso diplomático de Netanyahu”

Yair Golan, líder de los Demócratas, el principal partido de la oposición, publicó este domingo en su cuenta de X que “el reconocimiento unilateral de un Estado palestino es un grave fracaso diplomático de Netanyahu y Smotrich: una medida destructiva para la seguridad de Israel”.

Golan, exmilitar que criticó la “guerra contra civiles” del Gobierno de Israel, añade que “esto es un producto directo de la imprudencia política de Netanyahu: su negativa a poner fin a la guerra y su peligrosa elección de ocupación y anexión. El Estado de Israel necesita un punto de apoyo político fuerte que ponga fin a la guerra, libere a los rehenes y garantice la seguridad para las generaciones venideras”.

“La cuestión de un Estado palestino desmilitarizado puede y debe ser parte de un amplio acuerdo regional liderado por Israel que garantice nuestros intereses de seguridad: eso es lo que haremos cuando reemplacemos a este peligroso gobierno”, concluye el político.

Israel amenazó a Europa con respuestas si les aplicaban aranceles

El pasado 17 de septiembre la Comisión Europea propuso aranceles por 227 millones a Israel, además de otras medidas, para presionar hacia el fin del genocidio de Gaza. También se impusieron sanciones a dos ministros y cinco asociaciones de colonos extremistas israelíes.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, reaccionó desde su cuenta de la red social X con firmeza, pero sin entrar en muchos detalles: “Las medidas contra Israel serán respondidas en consecuencia, y esperamos no tener que recurrir a ellas”.

La tensión continuó con un Estado miembro como España. Apenas una semana antes, Netanyahu acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una “flagrante amenaza genocida” contra Israel tras sacar de contexto unas declaraciones del propio Sánchez en una comparecencia en Moncloa en la que se anunciaron nueve medidas para imponer un embargo de armas contra Israel.

Ante esta situación, el Gobierno estadounidense se alineó con Netanyahu una vez más y consideró “profundamente preocupante” la respuesta de España al genocidio israelí. “Estas medidas alientan a los terroristas”, afirmó el Departamento de Estado.