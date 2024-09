Renunció el ministro de Exteriores de Ucrania y ya son cuatro los funcionarios que dejan la gestión Zelenski en dos días

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, presentó su renuncia en una carta dirigida a la Rada Suprema del país (Parlamento), según anunció el jefe de la Cámara, Ruslán Stefanchuk, en su cuenta de Facebook.

“La Rada Suprema recibió una declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, D.I. Kuleba, sobre su dimisión”, escribió Stefanchuk, que anunció también que la renuncia de Kuleba será tratada en una de las próximas sesiones plenarias del Parlamento.

El presidente Volodímir Zelenski había adelantado previamente sus planes para remodelar el Gobierno. El primer ministro, Denís Shmigal, también comunicó planes de una reducción de ministerios para reducir gastos en tiempos de guerra y agilizar el funcionamiento del Gabinete.

Kuleba, de 43 años, era ministro de Exteriores desde 2020, y dirigió la diplomacia ucraniana durante toda la guerra. Su renuncia viene después de que los ministros de Justicia, Industrias Estratégicas y Medio Ambiente presentaran su dimisión al Parlamento junto con el jefe del Fondo de Propiedad del Estado.

En total, al menos cuatro ministros ucranianos han presentado en los últimos dos días su dimisión, y el jefe del grupo mayoritario en la Cámara, David Arajamía, ha anunciado que más de la mitad de los integrantes del Gabinete serán relevados en las próximas horas, en el cambio de Gobierno más significativo desde el comienzo de la guerra.

“Como se prometió, esta semana se espera un cambio importante en el Gobierno. Más del 50% de su composición cambiará”, escribe en su cuenta de Telegram el jefe de la fracción parlamentaria del partido del presidente Zelenski, Sluga Narodu (Servidor del Pueblo), que tiene mayoría absoluta en la Cámara.

Arajamía adelantó que este miércoles se consumarán todas las dimisiones y el jueves se realizarán los nuevos nombramientos. La lista de nombres debe quedar completada este miércoles en la reunión del grupo parlamentario mayoritario.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado esta mañana que los cambios en el Gobierno de Ucrania no influirán “de ninguna manera” en las perspectivas de un proceso de negociación. “No, esto no influirá de ninguna manera y no tiene nada que ver con las perspectivas de un proceso de negociación”, ha respondido Peskov, citado por la agencia oficial TASS, a una pregunta sobre la incidencia que podrían tener los cambios gubernamentales en Ucrania.

Siete muertos en un ataque ruso en Leópolis

Entretanto, siete personas, entre ellas tres niños, han muerto durante la madrugada del miércoles en un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Leópolis, en Ucrania occidental y a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, según ha informado en sus redes sociales el alcalde, Andrí Sadoví.

“Edificios residenciales en la ciudad, escuelas e infraestructuras médicas resultaron dañadas”, ha dicho Zelenski, que informa también de 5 heridos en su ciudad natal, Krivi Rig, en el centro de Ucrania, donde el ataque ruso ha destruido casas e infraestructura civil.

Moscú ha lanzado la pasada madrugada un nuevo gran ataque contra Ucrania en el que utilizó 13 misiles, de ellos dos hipersónicos Kinzhal, y 29 drones kamikaze iraníes Shahed dirigidos sobre todo contra regiones del oeste del país, según el parte publicado este miércoles por la Fuerza Aérea ucraniana.

La nueva andanada llega después de uno de los ataques más letales de Rusia de toda la guerra, este martes, en la ciudad de Poltava. Las Fuerzas de Tierra del Ejército ucraniano han reconocido la muerte de militares en el ataque ruso de este martes con dos misiles balísticos contra el Instituto Militar de Comunicaciones de esta urbe de Ucrania central, en el que, según el último balance ofrecido por los servicios de emergencia, han muerto al menos 53 personas.

“Hay decenas de bajas y centenares de heridos. Hemos perdido a ucranianos valientes, a nuestros camaradas, a soldados”, dice el comunicado de las Fuerzas Terrestres.

Según los servicios de emergencias, el número de heridos en el ataque, uno de los más letales de toda la guerra, asciende a 298.

EFE.

IG