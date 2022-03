Rusia bombardea Leópolis, punto clave de la ruta de los refugiados

Es el día 23 de la ofensiva rusa en Ucrania y Leópolis amaneció con la noticia del primer ataque en el territorio de la ciudad, situada a 75 kilómetros de la frontera con Polonia. Al menos cuatro misiles han alcanzado una planta de reparación de aviones en una zona muy próxima al aeropuerto, según confirmó el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi.

“Vivo a 500 metros de allí. Me despertaron las sirenas y luego oímos la explosión. Todo el edificio temblaba”, relata Petro Sedoyu, un joven de 25 años, mientras atraviesa el puente que pasa sobre la línea de ferrocarriles colindantes a la zona, desde donde dos horas después del bombardeo se sigue levantado una columna de humo gris.

Las patrullas bloquean el acceso de todas las calles aleñadas. Las primeras informaciones apuntaban directamente al aeródromo de la ciudad, aunque poco después empezaron a circular vídeos grabados por vecinos de la zona en los que se ve que el humo sale de un punto más alejado. “Es una locura”, comenta otro joven sin detenerse. Leópolis lleva desde el inicio de la invasión rusa preparándose para ser la retaguardia, el lugar donde se han refugiado más de 200.000 desplazados de otros lugares del país.

Los misiles fueron lanzados desde el Mar Negro, ha dicho el Comando Occidental de la Fuerza Aérea ucraniana en sus redes sociales. Según su información, dos de los seis misiles lanzados fueron derribados por las fuerzas ucranianas.

“No podemos estar seguros en ningún sitio de Ucrania ni del mundo. Mañana el mísil puede caer en cualquier sitio”, ha declarado el alcalde de Leópolis en una rueda de prensa este viernes. Sadovyi ha empezado su intervención con “Gloria a Ucrania”, la proclama nacionalista que se ha convertido en el saludo habitual estos días en Ucrania.

El alcalde ha confirmado lo que había adelantado la Administración regional: las instalaciones de la planta de reparación de aviones próxima al aeropuerto de la ciudad han sido destruidas tras el ataque de este viernes. Varios mísiles fueron interceptado por el ejército ucraniano, pero al menos cuatro alcanzaron el objetivo, según ha dicho el gobernador de la región, Maksym Kozytskyi.

La actividad en la planta había sido suspendida previamente y no hay víctimas mortales pero sí un herido. “Estamos bajo ataque. Los bombardeos llegaron desde el Mar Negro y no podemos saber dónde puede caer el próximo mísil, así que cuando suenan las sirenas todo el mundo tiene que ir a los refugios”, ha afirmado el alcalde. Tan seguros se sentían los vecinos aquí en Leópolis, que muchos ya no bajaban a los sótanos o a los refugios cuando sonaban las sirenas antiaéreas.