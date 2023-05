A una semana de la caída del muro legal de Trump, cada día miles de migrantes sin papeles entran a EEUU por la frontera con México

Cuando Joe Biden sólo era un candidato presidencial, el político demócrata había prometido reformar el sistema de migración y ahora se ve en problemas luego de suspender la vigencia del Título 42. La implentación del Título 8, una serie de zanahorias y palos destinados a redirigir a los migrantes fuera de la frontera a los canales legales recién establecidos significa una vuelta a las reglas migratorias previas a la pandemia del Covid 19.

Cada día del año, 6000 personas entran en EEUU por la frontera sur sin pasar por Migraciones. El martes, pasaron 11 mil migrantes; el miércoles, 11mil más . Decenas de miles esperaron, en México, a unos metros del límite internacional, a que el jueves 11 a las 23.59 caducara el Título 42.

Expiró una semana atrás el llamado Título 42 dispuesto por el gobierno republicano de Donald Trump, quien había utilizado la pandemia global del Covid 19 como razón conveniente para imponerlo. La medida no había impedido un aumento de los cruces fronterizos ilegales aunque los agentes de la Patrulla Fronteriza expulsaban rápidamente a los migrantes a México durante tres años de dos administraciones sucesivas.

Los republicanos y algunos demócratas moderados habían denunciado la implementación del Título 42 de Biden, como demasiado laxo, y han comparado levantar la política con colgar un letrero We are Open en la frontera. Mientras tanto, los demócratas de la izquierda de Biden han reprendido su uso continuo de la herramienta, llamándolo cruel y xenófobo.

La nueva estrategia del Título 8 de la administración Biden revive una política de la era de Trump comúnmente conocida como la prohibición de tránsito, que dispone que los migrantes que cruzan a EEUU sin permiso no sean elegibles para asilo, y por lo tanto, sean deportados rápidamente al país en el que ingresaron primero. Usando esa prohibición, la administración planea deportar rápidamente a la mayoría de los migrantes que ingresan ilegalmente a EEUU ya sea a sus países de origen o, en el caso de provenientes de Venezuela o Nicaragua, a México.

A los migrantes que deseen solicitar asilo se les permitirá presentarse en los puertos legales de entrada a lo largo de la frontera si aseguran una cita en una aplicación móvil que el gobierno publicó recientemente. Los venezolanos, los cubanos, los haitianos y los nicaragüenses también pueden solicitar volar a EEUU con un permiso de trabajo de dos años, siempre que tengan un estadounidense dispuesto a patrocinarlos financieramente. El programa, que está disponible para 30,000 personas al mes, utiliza una autoridad de inmigración conocida como libertad condicional humanitaria que permite a las personas ingresar al país si no pueden obtener visas. Y no habrá retorno para los migrantes no autorizados quienes serán automáticamente inscriptos en la lista negra y se les prohibirá el ingreso durante cinco años.

“La administración está adoptando tácticas que Biden denunció cuando fueron utilizadas por Donald Trump”, escribe la editorial de Bloomberg. Aunque han intentado crear algunas vías nuevas para una fácil migración (1.000 citas adicionales por día y una nueva asignación mensual de 30.000 visas de libertad condicional de dos años), esas matemáticas no son absolutamente matemáticas.

La nueva medida no garantiza su propia efectividad. El conjunto de incentivos que empujan a los migrantes a EEUU es muy poderoso. Uno de esos incentivos es la posibilidad de acceder al empleo en EEUU. El economista Tyler Cowen, columnista delThe New York Time sostiene que hay una razón para aceptar más migrantes debido a la progresiva disminución de las tasas de natalidad. “La población disminuirá cada vez más, los impuestos sobre los jóvenes aumentarán cada vez más, en parte para pagar las jubilaciones y la atención médica de los ancianos”, argumenta y conjetura que un “nuevo mundo en el que los inmigrantes sean cortejados”, en lugar de rechazados. A medida que las agujas del reloj pasaron la hora señalada, el mundo que Tyler imagina parece cada vez más lejos de la realidad.

La frontera sur colapsada en sus 3152 km

Los funcionarios del gobierno federal, estatal y local ese encuentran lidiando con un mayor número de migrantes que cruzan a EEUU. Muchos de ellos impulsados por información errónea sobre si las reglas fronterizas se volverían más fáciles o más difíciles después del jueves 11. La Patrulla Fronteriza realizó el miércoles 10 más de 10.000 arrestos de migrantes que cruzaban a EEUU, rivalizando con los registros diarios anteriores.

En algunos lugares a lo largo de la frontera en Arizona y Texas, cientos de personas de distintos países, incluidos Perú, Brasil, Ghana y Tailandia, esperaban en filas ordenadas para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza y solicitar asilo. En otros lugares, soldados de la Guardia Nacional de Texas instalaron alambres de púas y vigilaron la zona, impidiendo que los inmigrantes ingresaran al país

La situación había sido prevista por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien aseguró que el jueves 11 las instalaciones de la Patrulla Fronteriza estarían “muy llenas” después del final del Título 42 y que la Administración Biden “cumpliría el plazo”. Y advirtió a los migrantes: “Quiero ser muy claro: nuestras fronteras no están abiertas .No arriesgues tu vida y tus ahorros de vida solo para ser eliminados de los Estados Unidos si llegas y cuando llegas aquí”.

“Habrá un cuello de botella. La gente estará atrapada y los problemas sociales se agravarán”, anunció Ricardo Calderón, un ex funcionario de inmigración del estado de Tamaulipas en la ciudad fronteriza de Reynosa, México, cerca de McAllen, Texas. La ciudad ha sido invadida por migrantes, en particular haitianos, que están esperando cruzar el Río Grande.

En la mexicana Ciudad Juárez, ese día jueves pequeños grupos de personas caminaban a lo largo del Río Grande, dirigiéndose hacia un agujero en alambre de púas en el lado estadounidense de la frontera. Unas 1000 personas se reunieron en el otro lado, esperando ser procesadas por las autoridades estadounidenses. “Tenemos que cruzar hoy, este es el momento”, dijo un migrante venezolano “Si nos cruzamos mañana, pueden deportarte o enviarte a la cárcel”.

Ese aumento de los migrantes ha superado la capacidad de acción de la Patrulla Fronteriza, cuyos agentes decidieron liberar a un gran número de migrantes para reducir el hacinamiento en los centros de detención, y los enviaron desde la ciudad de El Paso a Nueva York que se encuentra luchando para poder recibir a los recién llegados.

Emergencia nacional

El alcalde republicano de Yuma, Arizona, pidió al presidente Biden que declare una emergencia nacional para obtener recursos que mitiguen esta una situación sin precedentes a lo largo de la frontera. Sin fondos federales, Douglas Nicholls informó que durante el último mes el número de personas que cruzan la frontera diariamente en Yuma había pasado de 300 a más de 1.000.

En la frontera, tres ciudades de Texas -Brownsville, Laredo y El Paso— ya han declarado el estado de emergencia, al tiempo que se ve superada su capacidad de asilo por la llegada de migrantes que han cruzado antes de que se levantara la orden. Aproximadamente 2500 inmigrantes indocumentados que se habían concentrado en las calles de una iglesia local fueron desalojados el jueves 11 por la mañana después de que los agentes de la Patrulla Fronteriza los alentaron a entregarse y ser procesados.

“La prueba de si las cosas funcionan no se confirmará en mayo o junio”, declaró dijo Andrew Selee, presidente del Instituto de Política de Migración, un grupo de expertos de Washington. “Será en uno o dos años si hemos construido un sistema duradero”.

El jueves por la tarde, el estado de Florida demandó a la administración Biden para tratar de bloquear las liberaciones masivas de migrantes de la detención de la patrulla fronteriza. La Patrulla Fronteriza generalmente limita la detención a 72 horas y, a veces, libera a las personas más rápidamente para evitar el hacinamiento. Y ese mismo jueves la Corte Suprema de EEUU, en una decisión unánime, aclaró los procedimientos que los inmigrantes deben seguir para apelar una orden de deportación.

Los demócratas no están contentos

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, solicitó 350 millones de dólares de ayuda para enfrentar la afluencia de migrantes. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le otorgó 30.5 millones de dólares, una suma que representa centavos para una ciudad que gasta alrededor de 8 millones de dólares por día para albergar alrededor de 40,000 solicitantes de asilo.Los solicitantes de asilo han aumentado la población de la red tradicional de refugios para personas sin hogar de New York a niveles récord y llevaron a la administración del alcalde Adams a establecer centros de ayuda en hoteles y edificios de oficinas. La semana pasada, la ciudad dio a las personas un refugio temporal en el gimnasio de una instalación del Departamento de Policía. El jueves, la ciudad comenzó a transferir a los migrantes a un hotel en el valle de Hudson por las objeciones de los funcionarios electos republicanos en el área, Aproximadamente 40 mil migrantes están actualmente bajo el cuidado de la ciudad.

Los republicanos contraatacan

Los republicanos han respondido con un proyecto de ley de seguridad que planea resucitar el fantasma del muro fronterizo de Trump, cuyas piezas oxidadas fueron vistas por última vez acumulando polvo en Guadalupe Canyon, Arizona y restablecería la política de “permanecer en México” mientras se procesen los reclamos. El proyecto de ley que contempla que sea casi imposible que los migrantes busquen con éxito asilo en EEUU se dirigirá al Senado controlado por demócrata, donde se considera muerto a la llegada.

Las escenas del caos producido a lo largo de la frontera será materia más que propicia para que los republicanos refuercen sus ataques políticos contra los demócratas, acusándolos precisamente de la inseguridad de la frontera. Y no descartan construir juicios políticos como una forma de enfatizar sus acusaciones.

AGB con información local, de redes, diarios y agencias

AGB