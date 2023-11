“Podría llenar un museo”: la colección de arte del multimillonario ruso Roman Abramovich, valuada en 963 millones de dólares

A primera vista, la fachada de ladrillo rojo junto a una línea de arcos ferroviarios parece un almacén cualquiera del sur de Londres. Un observador más atento podría fijarse en las barandillas con pinchos, la puerta de acero y las imponentes puertas metálicas por las que entran y salen los camiones.

En un frío día de febrero de 2014, un preciado cargamento salió de esta pequeña fortaleza: un espectacular y poco convencional desnudo del pintor Lucian Freud. El cuadro, titulado “Supervisora de Beneficios Durmiendo”, un estudio de una de sus modelos más célebres dormitando en un sofá desgastado, está reconocido como una obra maestra moderna.

Comprada en una subasta en Nueva York en 2008 por el oligarca del petróleo y el gas Roman Abramovich por 33,6 millones de dólares, ese día la obra salía de su depósito para ser expuesta en su mansión de Kensington Palace Gardens, a pocos kilómetros de Londres.

La mayoría de los amantes del arte sólo podrían soñar con ostentar semejante poder. Pero para Abramovich, la obra es un mero fragmento de un tesoro de pinturas y esculturas que el multimillonario ex propietario del club de fútbol Chelsea puede encargar para su disfrute privado en casas de Inglaterra y el sur de Francia o a bordo de su yate, el Eclipse, de 700 millones de dólares.

Según revela The Guardian, en el curso de un extraordinario derroche de casi una década, Abramovich y su ex esposa, la coleccionista estadounidense Dasha Zhukova, adquirieron lo que los expertos consideran una de las colecciones privadas de arte moderno más importantes jamás reunidas: un tesoro de más de 300 piezas cuyo valor fue estimado por los propios asesores del oligarca en casi 1.000 millones de dólares.

“Se podría llenar un museo con ella; es una colección estupenda”, dijo Andrew Renton, profesor de curaduría de arte en Goldsmiths, Universidad de Londres.

“No es la vulgar colección de un nuevo rico, sino una muestra de buen gusto. Si se tiene suficiente dinero, se puede comprar un pedazo de historia”.

Los detalles han salido a la luz gracias a los Oligarch Files, una filtración del proveedor de servicios financieros extraterritoriales MeritServus, con sede en Chipre, analizada en colaboración con el Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción y otros medios de comunicación internacionales. MeritServus fue sancionada por el gobierno británico, después de que The Guardian informara de su trabajo para Abramovich y otros oligarcas.

El discreto mundo del arte conoce desde hace tiempo a Abramovich y Zhukova como grandes derrochadores. Pero hasta ahora, el conocimiento público de lo que coleccionaban era limitado. No existe ninguna galería pública, como el museo creado por el magnate estadounidense Jean Paul Getty, para exponer sus obras.

Los archivos revelan una colección que cataloga la historia del arte moderno, con piezas de los más grandes maestros rusos, europeos y estadounidenses. Obras de Monet y Mondrian, Matisse y Picasso, modernistas rusas como Natalia Goncharova y Véra Rockline, una muestra de lienzos surrealistas de Magritte y una audaz selección de obras abstractas.

Entre las sorprendentes posesiones contemporáneas se incluyen aclamados cuadros de Freud, Francis Bacon, Paula Rego, Frank Auerbach y David Hockney.

Según parece desprenderse de los archivos, en los días previos a la invasión rusa de Ucrania, la participación de Abramovich en el fideicomiso que acabó siendo propietario de las obras se redujo, dejando a Zhukova como beneficiaria mayoritaria, en virtud de una escritura firmada por los fideicomisarios.

La escritura no requería el conocimiento ni el consentimiento de Zhukova y se entiende que derivaba de los términos de su separación de Abramovich en 2016.

Entró en vigor en febrero de 2022, pocos días después de que el Gobierno británico advirtiera a los oligarcas afines al Kremlin de que sus activos podrían ser embargados.

Durante años, mientras los oligarcas rusos trataban Londres como su patio de recreo, muchas de las piezas se alojaban cerca de las orillas del Támesis, en Vauxhall, a pocas calles de la sede de la agencia de espionaje británica MI6.

Ahora, con la guerra de Vladimir Putin entrando en su vigésimo mes, y Abramovich bajo sanciones en el Reino Unido y la UE, una joya del patrimonio cultural del mundo moderno permanece en el limbo.

De vanguardista a oligarca

En otoño de 1930, el artista de vanguardia Kazimir Malevich fue detenido y amenazado con su ejecución. Nacido en Kiev, cuando aún formaba parte del imperio ruso, Malevich fue pionero del arte abstracto y figura emblemática del movimiento suprematista.

Bajo el brutal régimen de Joseph Stalin, fue víctima de una campaña sostenida y despiadada contra el arte modernista, condenado por el partido comunista como burgués. Tras su muerte, el destino de sus obras se prolongó durante casi un siglo, primero ocultas a los nazis para su custodia y luego transportadas por todo el mundo, a Holanda y Estados Unidos.

Los herederos del pintor libraron batallas por la devolución de sus lienzos. Una de estas obras, Composición suprematista, de alrededor de 1919-20, se subastó en 2000, después de que el Museo de Arte Moderno de Nueva York se viera obligado a devolverlo. El comprador nunca fue revelado.

Pero en 2013 este emblema del arte y la historia política de Rusia estaba en manos de Abramovich. Los viajes más recientes de la obra se revelan en las facturas de transporte hacia y desde los almacenes de un especialista británico en almacenamiento de arte llamado Martinspeed, que desde entonces ha pasado a llamarse Crozier Fine Arts.

“Crozier es una empresa de larga tradición que opera en todo el mundo. Nuestra política y práctica es cumplir las leyes de los países en los que operamos”, declaró un portavoz.

Al igual que el lienzo de Freud, el Malevich cruzó el Támesis de ida y vuelta a la casa del oligarca y, en 2014, fue enviado por la orilla del río a la Tate Modern en préstamo para una retrospectiva.

La etiqueta junto al lienzo —una disposición de rectángulos negros y rojos que para Malevich simbolizaba la construcción de una nueva realidad— decía simplemente “colección privada”, una práctica habitual cuando los coleccionistas que prestan sus obras desean permanecer en el anonimato.

La obra Untitled Roma, del pintor abstracto estadounidense Cy Twombly, fue una de las que se sacaron del depósito, al igual que obras de Auerbach y del pintor escocés de irónicas pastorales Peter Doig.

Abramovich pudo disfrutar de su colección no sólo en Londres, sino también en su yate y en el Château de la Croë, su mansión de 1920 en la península de Cap d'Antibes, en la Costa Azul, antiguo refugio del rey Eduardo VIII y Wallis Simpson.

Otras decenas de piezas exquisitas, algunas valoradas en millones, se importaron y exportaron internacionalmente, por avión y camión, a través de Ginebra, Moscú, Nueva York y Lieja.

La gestión del proyecto necesaria para supervisar una colección con tanto recorrido por el mundo era costosa. Pero palidece en comparación con el gasto que supondría adquirirla.

Documentos revisados por The Guardian sugieren que, en 2018, Abramovich había acumulado 367 piezas, valoradas en 963 millones de dólares.

El asombroso gasto produjo recompensas más allá de los propios cuadros, ya que la colección tiene que haber ayudado a elevar a Abramovich y Zhukova al pináculo de la escena artística internacional.

La aristocracia del mundo del arte

En junio de 2008, el año de su matrimonio, la pareja organizó la inauguración oficial de su nueva empresa, el Museo Garage de Arte Contemporáneo de la capital rusa, una nueva galería ubicada inicialmente en una cochera de autobuses soviética en desuso, un proyecto financiado por Abramovich.

El artista Jeff Koons fue uno de los invitados de honor, según se informó entonces, y se mezcló con una multitud que bebía champán Ruinart mientras Amy Winehouse ofrecía un concierto privado.

Zhukova reveló una instalación del artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer: un árbol interactivo compuesto por miles de luces que palpitaban al ritmo de los latidos de su corazón. Abramovich la contempló orgulloso y, más tarde, la pareja bailó.

Hija de un comerciante de petróleo de Moscú, los padres de Zhukova se separaron cuando ella era niña y creció en Estados Unidos. La facilidad con la que se desenvuelve en los círculos sociales de élite y sus conocimientos de arte, combinados con la riqueza de Abramovich, han contribuido a consolidar su posición entre las grandes figuras del mundo del arte.

En la actualidad, además de administrar el centro Garage, integra los fideicomisos que administran el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y el Museo Metropolitano de Arte.

A diferencia de su exmarido, del que se separó en 2016, Zhukova —que ya se ha vuelto a casar— es ciudadana estadounidense y no está sujeta a sanciones en ninguna jurisdicción. También ha condenado los “actos de guerra” de Rusia en Ucrania.

Sus dos hijos con Abramovich nacieron en Estados Unidos, donde está criando a su familia. También mantiene vínculos con su ex marido a través de la colección, según sugieren los documentos.

Los archivos, que se extienden hasta marzo de 2022, muestran que una empresa llamada Seline-Invest, constituida originalmente en las Islas Vírgenes Británicas y relocalizada en 2017 en Jersey, era propietaria de las piezas. Las adquirió en 2017 y 2018 al Harmony Trust, del que Abramovich era el único beneficiario, a través de una serie de 11 transacciones.

Seline-Invest estaba a su vez controlada por un fideicomiso con sede en Chipre, el Ermis Trust Settlement, constituido inicialmente en 2010 en beneficio exclusivo de Abramovich.

En enero de 2021, según los documentos, los fideicomisarios y protectores del fideicomiso —una mezcla de empleados de Abramovich y directores de MeritServus— convirtieron a Zhukova en beneficiaria “adicional”, y sus hijos se convertirían en beneficiarios a su muerte.

En ese momento, la ex pareja poseía cada uno el 50% de los beneficios. Pero el 4 de febrero de 2022, tres semanas antes de la invasión de Ucrania, los documentos indican que los fideicomisarios y protectores introdujeron un cambio que, según los expertos, pudo deberse a la amenaza inminente de sanciones.

Mediante una “documento de modificación”, Zhukova pasó a tener “derecho irrevocable al 51%” de las distribuciones del fideicomiso, según los documentos. Abramovich quedó relegado a beneficiario minoritario con el 49%. Una escritura posterior, de finales de febrero, prohibía a Abramovich aumentar su participación.

Menos de un mes después, el 10 de marzo, Abramovich fue objeto de sanciones por parte del Reino Unido, que llevaron al congelamiento de sus activos, incluido el club de fútbol Chelsea. Poco después, la UE lo sancionó y Abramovich ha apelado la decisión, alegando que se lo sancionó por su prominencia y no porque cumpliera los criterios. Estados Unidos no le ha impuesto sanciones.

Según las normas de la UE, el Reino Unido y EE.UU., puede congelarse cualquier activo que pertenezca en más de un 50% a una persona sometida a sanciones.

Según Tom Keatinge, director del Centro de Estudios sobre Delincuencia Financiera y Seguridad del Real Instituto de Servicios Unidos, “la norma del 50% funciona de forma ligeramente diferente en las distintas jurisdicciones”.

“Pero bajo cualquier versión de las normas, habría sido atractivo reducir el interés de un beneficiario de un fideicomiso que probablemente iba a ser sancionado”.

“Mucho de esto ocurrió en el periodo previo a la guerra, con la esperanza de mantener los activos fuera del alcance de las autoridades sancionadoras”.

“Es una práctica muy común”, dijo otro experto especializado en derecho de sanciones de la UE, que pidió no ser nombrado.

“Siempre ha ocurrido [cuando se imponen sanciones], pero la escala nunca había sido tan grande y ahora se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para los europeos”. Abramovich se negó a hacer comentarios.

No hay indicios de que Zhukova haya tomado nunca ninguna medida destinada a socavar las sanciones, ni siquiera en relación con la colección. Las obras de arte eran propiedad del fideicomiso, no de ella, y no podía tomar decisiones en su nombre. Según The Guardian, no se ha vendido ni enajenado ninguna pieza de la colección desde el cambio de titularidad en febrero del año pasado.

Zhukova ha condenado públicamente la invasión, declarando inmediatamente después del estallido de las hostilidades: “Como nacida en Rusia, condeno inequívocamente estos actos de guerra, y me solidarizo con el pueblo ucraniano y con los millones de rusos que sienten lo mismo”, declaró.No quiso hacer ningún comentario oficial.

Una colección que parece de mil millones de dólares

Cuando el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci se vendió en subasta en 2017 por 450 millones de dólares, su comprador, el príncipe Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, estableció un nuevo récord mundial.

En el centro de la histórica operación se encontraba el reputado experto en arte Sanford Heller, que había asesorado al vendedor —otro multimillonario ruso llamado Dmitry Rybolovlev.

Con oficinas en Nueva York y París, Heller es uno de los grandes intermediarios del mundo del arte, que organiza préstamos para exposiciones y orienta a los coleccionistas más adinerados hacia las piezas que pulirán sus credenciales de entendidos.

En 2011, según muestran los documentos, la empresa de Heller fue contratada por el Harmony Trust de Abramovich, con sede en Chipre, con un contrato anual de 500.000 dólares al año, iniciando una relación que duraría seis años.

Un contrato entre el fideicomiso y Heller Group, encontrado en los archivos, establece que la empresa proporcionaría “recomendaciones para la compra y venta de arte” e incluso tenía derecho a actuar en nombre del fideicomiso en las subastas.

Incluso antes de que Heller entrara en escena, Abramovich —con Zhukova a su lado— estaba dispuesto a gastar a lo grande, derrochando más de 100 millones de dólares en un solo fin de semana de 2008.

Al día siguiente de adquirir el cuadro de Lucien Freud, compraron el Tríptico de Bacon, adquirido en Sotheby's por 86 millones de dólares, un récord para una obra de posguerra.

Y con la experiencia de Heller, el gasto continuó. Al menos 10 obras de la colección se compraron o se valuaron en más de 25 millones de dólares.

La guerra es un tópico que vuelve una y otra vez en las obras adquiridas.

El Tríptico de Bacon, que según el artista se inspiró en El corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad sobre la violencia colonial, es una de sus alegorías más sombrías de la condición moderna, en la que un pájaro picotea las entrañas humanas entre dos rostros fascistas y amenazantes.

También hay una austera figura de pie de Alberto Giacometti, que representa a la humanidad después del Holocausto, junto a las melancólicas reflexiones de Anselm Kiefer sobre el conflicto del siglo XX.

Ahora que la guerra ha vuelto a Europa, un interrogante se cierne sobre la situación de la colección. No se ha hecho público dónde reside actualmente. No hay registros recientes en los archivos de préstamos de obras importantes a galerías. La empresa MeritServus, que gestionaba el papeleo para el fondo y proporcionaba algunos de sus directores, está sancionada y su sitio web ha sido retirado.

El último préstamo público parece haber sido entre julio y octubre de 2021, cuando se mostraron dos obras de Rego en su retrospectiva de la Tate Britain.

En octubre de 2022, cuando la National Gallery británica inauguró la primera gran exposición de Lucian Freud en diez años, las piezas de la colección Abramovich-Zhukova brillaron por su ausencia. La colección no está sujeta a una orden de congelamiento de activos, lo que significa que, en teoría, las obras podrían comprarse, venderse y prestarse. Sin embargo, las sanciones impuestas a Abramovich impidieron la firma de un acuerdo de préstamo con el Ermis Trust, según informa The Guardian.

“Es lamentable que el fideicomiso que posee estas obras no pueda prestarlas”, dijo la autora y experta en el mercado del arte Georgina Adam.

“Estas sanciones se impusieron por una buena razón. Ahora, la consecuencia de la inversión en arte del señor Abramovich es que el público se ve privado de la oportunidad de disfrutar de algunas de las más grandes obras modernas y contemporáneas”.

RD/JJ