Reino Unido se enfrenta a la mayor huelga en 10 años con hasta medio millón de personas movilizadas

Hasta medio millón de trabajadores en Reino Unido están en huelga este miércoles, con miles de escuelas cerradas, líneas de ferrocarril clausuradas e importantes perturbaciones en las fronteras. Mientras, los sindicatos afirman que las negociaciones para poner fin a las huelgas, que se repiten desde diciembre, están “retrocediendo”.

Movilización récord en Francia: manifestantes protestaron contra la reforma de las pensiones

Más

El Gobierno fue acusado de “engañar a la opinión pública” y de congelar cualquier avance hacia un acuerdo con los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y los sindicatos ferroviarios. Fuentes gubernamentales admitieron en privado que el optimismo de principios de enero sobre el fin de las huelgas se había desvanecido.

La serie coordinada de huelgas afecta a profesores, funcionarios, personal de Guardia de Fronteras y conductores de trenes. El Gobierno ha pedido a los ciudadanos que se preparen para “importantes trastornos”.

Miles de escuelas de Inglaterra y Gales permanecen cerradas, o parcialmente cerradas, ya que hasta 200.000 miembros del Sindicato Nacional de Educación (NEU, por sus siglas en inglés) secundan la huelga para demandar un aumento salarial por encima de la inflación. Las escuelas en Fife y Orkney (Escocia) también están en huelga este miércoles, como parte de la acción regional del Instituto Educativo de Escocia (EIS, por sus siglas en inglés), el mayor sindicato de enseñanza del país.

El NEU previó que el 85% de las escuelas se vean afectadas, y una encuesta sugiere que hasta una de cada siete escuelas cierre sus puertas a todos los alumnos, cifra que se eleva a una cuarta de cada cuatro en Londres.

El alcance total de las perturbaciones no se conocerá hasta después del comienzo de la jornada escolar, ya que los profesores en huelga no están obligados a informar a los centros con antelación, lo que obliga a los padres a buscar alternativas. El portavoz oficial del primer ministro, Rishi Sunak, dijo que la falta de información era “decepcionante”.

Se espera que la mayoría de los trenes de Inglaterra no circulen este miércoles, la huelga afecta a los 14 mayores operadores, y también que aumenten los trastornos en los aeropuertos y las colas en los pasillos de inmigración debido a las huelgas del personal del sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS, por sus siglas en inglés), el mayor sindicato de funcionarios públicos del país.

A la huelga también están convocados más de 100.000 funcionarios de más de 100 departamentos y organismos públicos, entre ellos la Oficina del Gabinete, los departamentos de Sanidad, Transportes, Educación y Empresa, así como el Museo Británico, la Comisión Electoral, la Agencia Espacial de Reino Unido y el Registro de la Propiedad.

No hay previstas nuevas conversaciones entre el Gobierno y sindicatos, aunque la ministra de Educación, Gillian Keegan, se reunió con cuatro sindicatos educativos a principios de esta semana.

Negociaciones “bloqueadas”

Los trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS), que no se declararán en huelga hasta la semana que viene, están especialmente enfadados por el hecho de que las reuniones informativas del Gobierno, en las que se anunciaba que se estudiarían negociaciones salariales siempre y cuando se encontraran eficiencias, se hayan quedado en nada.

Una fuente sindical de alto nivel afirmó que el Gobierno había “bloqueado” todas las ofertas de más reuniones posteriores. El portavoz de Sunak dijo que “no tenía conocimiento de que se estuviera planeando ninguna [reunión]”.

Las negociaciones para evitar la huelga fracasaron este lunes y, aunque el NEU se mostró dispuesto a reanudar las negociaciones para evitar las huelgas previstas para febrero y marzo, no parece haber muchas esperanzas de que se produzcan avances, ya que el Tesoro bloquea los progresos.

“Se trata de un Gobierno que no comprende el papel de los sindicatos. No entiende que al final tendrán que negociar. De momento no han presentado ninguna oferta”, dice Mary Bousted, vicesecretaria general del sindicato. “Tenemos 27 días hasta el próximo día de huelga. Nos comprometemos a utilizar ese tiempo para negociar una solución a este conflicto. Pedimos al Gobierno que muestre el mismo compromiso”.

Sin confianza

El sindicato de maquinistas dijo que los esfuerzos para resolver el conflicto salarial se habían estancado por completo antes de la huelga de este miércoles, que paraliza gran parte de los ferrocarriles británicos.

Según Simon Weller, secretario general adjunto del sindicato Aslef, que representa a los maquinistas, los conductores están más lejos que nunca de una resolución. “Desgraciadamente, las cosas han retrocedido en cierta medida”, dice a The Guardian.

Weller achacó la ruptura de las conversaciones a una oferta inicial que el Rail Delivery Group, que representa a los operadores ferroviarios, hizo pública inmediatamente el mes pasado a la prensa antes de que el sindicato pudiera verla. “Eso rompió toda la confianza que teníamos en el proceso de negociación, los protocolos... y el problema es que se arrinconaron”.

En su opinión, la oferta y las condiciones estaban “diseñadas para fracasar”. Además de enfadar a los líderes sindicales, el tiro les salió por la culata, ya que los conductores se enfurecieron por los detalles del acuerdo. “La semana pasada organizamos un seminario web con 1.000 afiliados... Las preguntas eran: ¿Cuándo vamos a subir la apuesta? Están muy enfadados”.

Se ha pedido a los pasajeros que se informen antes de viajar, ya que no hay trenes en la mayoría de las rutas interurbanas y urbanas de cercanías, mientras el sindicato Aslef inicia el primero de los dos días de huelga de esta semana. El viernes habrá otro paro de 24 horas.

De los 14 operadores de Inglaterra, solo South Western Railway intentará prestar un servicio normal, mientras que Greater Anglia, LNER y GWR ofrecerán un servicio mínimo.

Exigencias “inasequibles”

Se espera que este miércoles se desplieguen unos 600 militares para mitigar los efectos de las huelgas, la mayoría de ellos en tareas fronterizas.

“Sabemos que habrá una interrupción significativa dada la magnitud de la huelga que tendrá lugar [este miércoles] y que será muy difícil para el público que intenta seguir con su vida cotidiana”, dijo el portavoz oficial del primer ministro.

Una alta fuente gubernamental dice que Sunak había dejado claro que los sindicatos debían desconvocar las huelgas antes de que pudieran celebrarse negociaciones serias, aunque se había hecho una excepción con el NEU este lunes, pero, según esta fuente, los funcionarios estaban trabajando constantemente para encontrar una solución.

En cuanto a los sindicatos de sanidad y educación, la fuente dice que estaba claro que las exigencias actuales eran inasequibles sin grandes recortes del gasto o subidas de impuestos. En cuanto a las huelgas del NHS de la próxima semana, la fuente dice: “Hemos señalado que estamos dispuestos a hablar de salarios, pero tiene que haber una zona de aterrizaje. No sabemos qué aspecto tiene para los sindicatos y no podemos partir de la premisa de una subida del 10% generalizada”. Los sindicatos de la sanidad afirman que no han recibido ninguna indicación sobre cómo podría ser la oferta del Gobierno.

Huelga en los puertos

El director general de la Guardia de Fronteras, Phil Douglas, declaró en una conferencia de operadores aeroportuarios celebrada en Londres que las huelgas podrían tener más repercusión que las de diciembre, cuando se desplegó el ejército y las colas solo disminuyeron ligeramente.

Esta vez, dijo Douglas, “todo el mundo a la calle: todos los miembros del PCS irán mañana [este miércoles] a la huelga”. Afirmó que “sin duda” habrá más huelgas de la Guardia de Fronteras, ya que el mandato del PCS durará hasta mayo: “Yo esperaría que lo utilizaran”.

El personal del cuerpo de fronteras que trabaja en Dover, Calais, Dunkerque y en la entrada del Eurotúnel en Francia hará huelga durante el semestre, según anunció el sindicato PCS este martes por la noche. Se trata de la primera huelga en los puertos marítimos durante el actual conflicto, y se espera que afecte a más de 1.000 funcionarios los días 17, 18, 19 y 20 de febrero.

Será la primera huelga que afecte a los puertos de Reino Unido y podría provocar el caos durante las vacaciones escolares. Las huelgas portuarias no afectarán a los agentes de la Guardia de Fronteras que trabajan con los recién llegados en pateras en los centros de tramitación de Western Jet Foil y Manston.

Sunak “engaña a la opinión pública”

Se espera que las huelgas en el NHS se intensifiquen la semana que viene, convocadas para todos los días excepto el miércoles, e incluirán al personal de ambulancias, enfermeras y fisioterapeutas.

Los sindicatos se enfadaron aún más cuando la presidenta del organismo de revisión salarial del NHS, Philippa Hird, reveló que el Departamento de Sanidad y Asistencia Social aún no había presentado pruebas antes de la próxima ronda salarial que comienza en abril, casi tres semanas después de la fecha límite.

Unison, el mayor sindicato sanitario, dijo que anunciará fechas de huelga hasta marzo, que probablemente afectarán al doble de fideicomisos de salud e incluirán a todo el servicio de ambulancias de Inglaterra.

La responsable de Sanidad del sindicato, Sara Gorton, dice que el Gobierno estaba “engañando a la opinión pública” al fingir que estaban trabajando para llegar a un acuerdo. “No hay negociaciones salariales, y el primer ministro debe dejar de intentar engañar a la opinión pública”, dice.

“La táctica del Gobierno parece consistir en atrincherarse, esperar meses el informe del organismo de revisión salarial y confiar en que el conflicto desaparezca. Y no lo hará”.

Los miembros del Real Colegio de Enfermería (RCN), el Sindicato General (GMB) y el sindicato Unite irán a la huelga el próximo lunes, seguidos de un segundo día de acción del RCN el martes. La Sociedad Colegiada de Fisioterapia hará huelga el jueves 9 de febrero, y 15.000 miembros del personal de ambulancias de Unison harán lo mismo en cinco servicios de ambulancias de Inglaterra al día siguiente.

El Instituto de la Administración Pública publicó un informe en el que se pone de manifiesto que la rotación en la función pública se encuentra en su nivel más alto de los últimos diez años. La moral ha bajado por primera vez desde 2015, y solo el 41% de los encuestados afirma que su organización les motiva para lograr sus objetivos, frente al 51% del año anterior.