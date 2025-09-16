Trump afirmó que EEUU hundió “tres embarcaciones” que supuestamente llevaban droga desde Venezuela

Donald Trump afirmó el domingo por la noche: “Ciertamente, no hay muchos barcos por ahí. Les diré que es por el primer ataque, y luego, en menor medida, el segundo. No vemos armas. Es decir, casi no vemos barcos, lo cual está bien”. Y un día después, este lunes, difundió un post en Truth Social con un video del hundimiento de una nueva supuesta narcolancha proveniente de Venezuela: “Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

Este martes, el presidente de EEUU aclaró algo más los ataques a embarcaciones extranjeras, con ciudadanos ejecutados sin juicio en aguas internacionales: “Dejen de enviar Tren de Aragua a EEUU. Dejen de enviar drogas a EEUU. Hundimos, de hecho, tres embarcaciones, no dos, pero vieron dos. No hay muchos barcos en el agua, ni siquiera barcos de pesca: dejen de enviar gente de sus cárceles a nuestro país”.

Hace menos de dos semanas, otro ataque de EEUU terminó con la vida de 11 personas en aguas internacionales. Aquel día, el 2 de septiembre, Trump vinculó a los ocupantes de la embarcación con el Tren de Aragua [TDA].

En total: tres ataques hechos públicos y, al menos, 14 personas asesinadas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este lunes que su país ejerce el “legítimo derecho a la defensa” ante las que califica como “amenazas” y “acechanzas” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe, aunque expresó su confianza en la diplomacia y en la comunicación para evitar una “gran guerra” en la región, informa EFE.

“Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”, sentenció el jefe de Estado en una conferencia de prensa con medios internacionales, la segunda que ofrece este mes.

Maduro reiteró que Venezuela está en una fase de “lucha no armada”, pero, advirtió que, si “fuera agredida por el imperio estadounidense”, pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada”.

“Ejerceríamos las acciones armadas en las localidades, en las regiones y en los lugares donde fuera necesario para enfrentar al grupo mercenario o al grupo yanqui (estadounidense) invasor”, anticipó el líder chavista, tras confirmar que 2,5 millones de militares y milicianos se desplegaron el pasado jueves, como parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía”.

Para el jefe de Estado, el despliegue militar estadounidense no se trata de un combate al narcotráfico, como asegura Washington, sino de un plan para provocar un “cambio de régimen” y sacar al chavismo del poder.

¿Es una opción deshacerse del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?, le preguntaron al presidente de EEUU este domingo mientras volvía a la Casa Blanca desde su campo de golf de Nueva Jersey: “Hay que ver qué pasa. No es una opción de sí o de no. Maduro tuvo unas elecciones equivocadas. Fueron casi tan corruptas como nuestras elecciones de 2020. No diría que las suyas fueron mucho más corruptas, pero ciertamente lo fueron, pero las nuestras también”.

Según Trump, “sale mucha droga de Venezuela. Los miembros del Tren de Aragua intentan salir, pero los detenemos con éxito. Es probablemente la peor pandilla del mundo. Y no nos gusta lo que Venezuela nos envía, ya sean sus drogas o sus pandilleros”.

En este contexto, EEUU desplegó ocho buques militares estadounidenses y un submarino en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.