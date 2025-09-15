Trump anunció un segundo ataque con tres muertos contra una supuesta 'narcolancha' proveniente de Venezuela

Donald Trump anunció este lunes un segundo ataque con tres muertos contra una supuesta 'narcolancha' proveniente de Venezuela: “Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

Este ataque, de nuevo en aguas internacionales y con el resultado de personas ejecutadas sin proceso judicial, llega después de que Trump abriera la puerta este domingo a una intervención en Venezuela.

“El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a EEUU”, dijo Trump: “Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EEUU. El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido”.

Y concluye: “¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles tuvieron CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO”.

Hace menos de dos semanas, otro ataque de EEUU terminó con la vida de 11 personas en aguas internacionales. Aquel día, el 2 de septiembre, Trump vinculó a los ocupantes de la embarcación con el Tren de Aragua [TDA].

Maduro, en el punto de mira

¿Es una opción deshacerse del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?, le preguntaron al presidente de EEUU este domingo mientras volvía a la Casa Blanca desde su campo de golf de Nueva Jersey: “Hay que ver qué pasa. No es una opción de sí o de no. Maduro tuvo unas elecciones equivocadas. Fueron casi tan corruptas como nuestras elecciones de 2020. No diría que las suyas fueron mucho más corruptas, pero ciertamente lo fueron, pero las nuestras también”.

Según Trump, “sale mucha droga de Venezuela. Los miembros del Tren de Aragua intentan salir, pero los detenemos con éxito. Es probablemente la peor pandilla del mundo. Y no nos gusta lo que Venezuela nos envía, ya sean sus drogas o sus pandilleros”.

En este contexto, EEUU desplegó ocho buques militares estadounidenses y un submarino en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

¿Prevé más ataques contra Venezuela? “Veremos qué pasa. Ciertamente, no hay muchos barcos por ahí desde el primer ataque, y luego, en menor medida, el segundo [¿se refería al difundido este lunes?]. Casi no vemos barcos, lo cual está bien”.

En respuesta las críticas sobre la ausencia de legalidad en el hundimiento de una embarcación con personas en él sin mediar un proceso judicial, Trump dijo: “Lo que es ilegal son las drogas que estaban en el barco y las drogas que se están enviando a nuestro país, y el hecho de que 300 millones de personas murieron el año pasado por las drogas”.

Trump no explica si esos 300 millones se refieren a todo el mundo o solo EEUU, que tiene 340 millones de habitantes, y cuál es la fuente de esa cifra.