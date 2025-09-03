Trump asegura que murieron 11 personas en el ataque de EEUU a “un barco de Venezuela” al que acusa de llevar drogas

EE.UU. hundió “un barco de Venezuela” en aguas internacionales al que acusa de llevar drogas. En el ataque murieron 11 personas. Así lo anunció el presidente de EE.UU, Donald Trump, en una conferencia en la Casa Blanca y en sus redes sociales. “Esta mañana temprano, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra narcoterroristas del Tren de Aragua [TDA] identificados en el área de responsabilidad del SOUTHCOM [Comando Sur de EE.UU]”, afirmó el presidente de EE.UU. en Truth Social, donde publicó un vídeo del ataque en el que no se acredita ni la procedencia del barco, ni sus propietarios ni la supuesta carga de narcóticos.

“El TDA es una entidad designada como organización terrorista extranjera, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental”, afirmó Trump.

Y agregó: “El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos. El ataque causó la muerte de 11 terroristas. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido. Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en introducir drogas en EEUU”.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo: “Según acaba de anunciar hace unos momentos el presidente Trump”, publicó Rubio en X, “el ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco narcotraficante que había zarpado de Venezuela y era operado por una organización designada como narcoterrorista”.

Trump, en una conferencia en la Casa Blanca, la primera después de una semana sin aparecer ante los medios de comunicación, había anunciado que el ejército de EE.UU había “liquidado a tiros” y “eliminado” un barco que transportaba drogas y que había partido de puerto venezolano.

“Tenemos una gran cantidad de drogas entrando en nuestro país, que llevan entrando desde hace mucho tiempo, y acabamos de descubrir que proceden de Venezuela, y que salen en grandes cantidades de Venezuela”, afirmó Trump: “Así que lo hemos eliminado”.

El ataque sobre este barco está relacionado con el despliegue que Trump activó hace unos días en aguas internacionales frente a Venezuela.

El operativo implica el despliegue de más de 4.000 marines, tres destructores o un submarino de propulsión nuclear con el objetivo de combatir el flujo de narcóticos que, según EE.UU, se origina en la región.

El despliegue ha supuesto una dura condena por parte de la Administración de Nicolás Maduro, que ha acusado a EE.UU de estar intentando forzar un cambio de Gobierno en Caracas y al propio Rubio de estar incitando un ataque militar sobre territorio venezolano, informa EFE.