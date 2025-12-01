El Papa defiende “públicamente” la solución de dos Estados para Israel y Palestina

“La Santa Sede, ya desde hace varios años, apoya públicamente la propuesta de una solución de los dos Estados” para Palestina e Israel. En el vuelo que le llevaba de Estambul a Beirut, el Papa León XIV volvió a poner de manifiesto su apoyo a la creación de un estado palestino. A preguntas de los periodistas durante el primer viaje apostólico de su pontificado, Prevost insistió en esta solución que, reconoció “Israel todavía no acepta”, pero que para el Vaticano “es la única que podría ofrecer una solución al conflicto”.

“También somos amigos de Israel y buscamos ser con ambas partes una voz mediadora que pueda ayudar a acercarnos a una solución con justicia para todos”, añadió el Papa, quien confesó que habló de esta tema con el presidente turco, Taiyip Erdogan, quien “está de acuerdo con esta propuesta”. En este sentido, el pontífice reconoció que “Turquía tiene un papel importante que podría desempeñar” como mediadora, tanto en Medio Oriente como en Ucrania.

Sobre este punto, León XIV recordó cómo, desde hace algunos meses, “con la posibilidad de diálogo entre las partes, el presidente [Erdogan] ayudó mucho a convocar a ambas partes”. “Todavía no hemos visto una solución, lamentablemente, pero hoy nuevamente hay propuestas concretas para la paz. Y esperamos que el presidente Erdogan, con su relación con el presidente de Ucrania, de Rusia y de los Estados Unidos, pueda ayudar en este sentido a promover el diálogo, el cese al fuego y ver cómo resolver la guerra en Ucrania”.

