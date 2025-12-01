Santilli suma el respaldo de Valdés para el Presupuesto 2026 y avanza en su ronda con gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó este lunes a Corrientes y obtuvo el respaldo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, para la aprobación del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral e impositiva que el Gobierno pretende debatir en las sesiones extraordinarias. La reunión, que se extendió por casi dos horas en la Casa de Gobierno provincial, se inscribe en la gira federal que el funcionario despliega para asegurar apoyos legislativos entre los mandatarios que firmaron el Consejo de Mayo.

Durante el encuentro, Santilli y Valdés acordaron una agenda de trabajo común “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y en todo el país”. También coincidieron en la necesidad de que el Congreso avance con el paquete de reformas estructurales impulsado por Javier Milei, en un clima de urgencia marcado por la falta de Presupuesto vigente.

Valdés, que concluirá su mandato en los próximos días y será sucedido por su hermano, Juan Pablo, aprovechó la visita del ministro para reiterar reclamos históricos de la provincia: la regularización de deudas previsionales, compensaciones pendientes y fondos por regalías de Yacyretá. Según estimó, la deuda total supera los 300 mil millones de pesos, entre cajas jubilatorias no transferidas, ATN y recursos adeudados por el sector energético. También volvió a plantear la pérdida de un punto de coparticipación que Corrientes reclama desde hace años. “Son entre 500 y 600 mil millones por año. Esa pérdida la seguimos pagando hasta hoy”, advirtió.

Santilli reconoció la complejidad fiscal del escenario nacional, pero planteó que las reformas proyectadas son imprescindibles para reactivar la economía. “La frazada es corta. El 85% del gasto nacional es jubilación, salud y educación. Por eso es necesario crecer y crecer”, señaló. En ese sentido, destacó que bajar el riesgo país y facilitar el acceso al crédito permitiría apuntalar inversiones, exportaciones y desarrollo productivo.

La agenda bilateral incluyó, además, un repaso por obras clave para la provincia, como el segundo puente Chaco–Corrientes, y sectores estratégicos como forestación, arroz, ganadería y mercados de exportación.

La visita del ministro del Interior forma parte de una serie de encuentros con gobernadores para garantizar apoyos en el Congreso. En los últimos días, Santilli ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros. Esta semana tiene previstas reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y con el mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, quien también mantiene un reclamo millonario contra la Nación por deudas previsionales.

El Gobierno busca acelerar los consensos para aprobar en diciembre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, resistida por la CGT, y dejar para febrero el resto del temario extraordinario. En la Casa Rosada reconocen que los votos que responden a Valdés, un diputado y tres senadores nacionales, serán decisivos para la pulseada parlamentaria que se viene.

