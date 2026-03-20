Trump llama “cobardes” a los aliados de la OTAN por no ayudarlo con el caos que él mismo provocó en Ormuz con su guerra contra Irán

El presidente de EE.UU. vuelve a insultar a sus aliados. Donald Trump volvió a cargar contra los miembros de la OTAN por no ir al auxilio de EE.UU. en el caos que ha generado en Ormuz por la guerra desatada contra Irán hace tres semanas de la mano de Israel: “Sin EE.UU., la OTAN es un tigre de papel!”

“No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear”, afirmó Trump: “Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo”.

Y Trump concluye: “¡Cobardes! Lo recordaremos”.

Trump afirma que la ofensiva va por delante del calendario previsto, pero muestra mostrar desesperación por encontrar soluciones ante una escalada de los precios de la energía para la que no había planes de contingencia: el barril de petróleo este jueves alcanzó los 118 dólares.

“Hace falta dinero para matar a los malos”, dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para justificar la petición de 200.000 millones de dólares extra al Congreso para seguir con una guerra que el presidente Trump califica de “excursión”. ¿Una excursión que requiere 200.000 millones más, que ha supuesto la vida de 14 soldados estadounidenses y que llevó a que la gasolina esté por encima de los 3,5 dólares el galón cuando hace tres semanas la Casa Blanca presumía de que el precio rondaba los dos dólares –cuando tampoco era verdad–?.

Cada día es una contradicción, también porque se evidencia que EE.UU. va de la mano de Israel, y que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene una agenda propia diferente de la de Trump, al que arrastra permanentemente. Y, mientras, el presidente de EE.UU. quiere arrastrar también a sus aliados para garantizar la seguridad de los petroleros que crucen el estrecho de Ormuz, pero se encuentra con el 'no' de los europeos y de los asiáticos. Este jueves, se mostró confiado en Japón, aunque su primera ministra, Sanae Takaichi, no haya confirmado nada.

Donald Trump alivió dos veces las sanciones al petróleo ruso y una al venezolano en los 20 días que lleva de guerra en Irán. Y ahora se empieza a deslizar la idea de aliviar también las sanciones al petróleo iraní. ¿Por qué? Por el efecto económico sobrevenido de la guerra en Irán.