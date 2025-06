No tiene competencias. Y, además, el pueblo no lo quiere. Es lo que le ha dicho el senador progresista independiente por Vermont, Bernie Sanders, al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su ataque contra Irán. Sanders se encontraba en Tulsa (Oklahoma), en medio de un acto de la gira “lucha contra la oligarquía” que está realizando por todo el país para movilizar a las bases progresistas, deprimidas desde noviembre pasado por la victoria de Trump en las pasadas elecciones.

“Esta es una declaración de Donald Trump”, dijo Sanders: “Cito: 'hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las tres instalaciones nucleares de Irán, etc'. Quiero decir algo: ”Es tan flagrantemente inconstitucional que todos saben que la única entidad que puede llevar a este país a la guerra es el Congreso de los Estados Unidos. El presidente no tiene ese derecho“.

“Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la historia moderna de este país”, dijo Sanders, “y Trump lo ha hecho aún más difícil, pero es solo otra carga que tendremos que soportar, y ese es otro mensaje que tendremos que difundir por todo el país. El pueblo estadounidense no quiere más guerra ni más muerte”.

“Podría ser una buena idea que nos concentráramos en los problemas que existen en Oklahoma y Vermont”, afirmó el senador, “en lugar de involucrarnos en otra guerra que el pueblo estadounidense no quiere. Lo que es enormemente importante es que no renunciemos a la visión de hacia dónde debe ir este país”.

Según Sanders, “lo que el establishment quiere que crean es que ustedes no tienen poder, que no pueden lograr nada, que ellos lo tienen todo y que ustedes no pueden hacer nada. Y en este momento de la historia de Estados Unidos, lo que tenemos que hacer en Vermont y Oklahoma, en Texas, en todo el país, es levantarnos y luchar y decirles: este es nuestro país”.

“Esto es una locura”, afirmaba el congresista demócrata por Massachussets Jim McGovern: “Trump acaba de bombardear Irán sin la aprobación del Congreso, arrastrándonos ilegalmente a una guerra en Oriente Medio. ¿Es que no hemos aprendido la lección? El Congreso debe volver a Washington de inmediato para votar la resolución sobre los poderes de guerra del congresista Thomas Massie y poner fin a esta locura”.

Massie, republicano de Kentukcy, tuiteaba: “Esto es inconstitucional”.

Horas antes del ataque, el antiguo estratega de Donald Trump, uno de los referentes MAGA reacios al ataque, decía en su programa: “Solo estoy informando lo que escucho de fuentes bastante fiables: la fiesta ha comenzado. Así que otro gran fin de semana en camino hacia la Tercera Guerra Mundial. Y nadie que te diga que la Tercera Guerra Mundial no está aquí entiende en absoluto el desarrollo y la evolución”.