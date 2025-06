Milei relanza su ofensiva en la Provincia y busca arrebatarle territorio al peronismo con una nueva estrategia

A casi un mes del cierre de listas y con el reloj corriendo para formalizar alianzas, La Libertad Avanza y el PRO mantienen negociaciones para sellar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. El fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena e inhabilitación de Cristina Kirchner no frenó el proceso. Al contrario: despejó un obstáculo simbólico que liberó movimientos y aceleró posibles definiciones, aseguran en la Casa Rosada.

Antes de la resolución del máximo tribunal, la expresidenta había confirmado que competiría como candidata a legisladora provincial en la Tercera Sección Electoral. Su sola presencia había obligado a los armadores del oficialismo a pensar una candidatura disruptiva: joven, sin pasado político y con alto voltaje simbólico. La expectativa era convertir la elección en una batalla cultural. Ahora, sin Cristina en la boleta, esa estrategia se reformula, aunque no pierde su objetivo: disputarle al peronismo su bastión más sólido.

“La ausencia de Cristina cambia la jugada, pero no la estrategia”, resumió un dirigente libertario del Conurbano. “Ahora es más importante el territorio y menos el símbolo”. En el oficialismo aseguran que ya no hay temor al “kirchnerismo residual”, pero reconocen que sigue siendo una estructura difícil de vencer. “Antes decían que nos complicaba porque se presentaba. Ahora dicen que nos complica porque no. No: lo que hay que hacer es trabajar y ganar”, insistió otra fuente con peso en la provincia.

La última reunión formal entre ambas fuerzas tuvo lugar el 26 de mayo en Casa Rosada. Allí, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli reactivaron el diálogo que había quedado en pausa durante la campaña porteña. Las acusaciones cruzadas entre libertarios y macristas no impidieron que, tras la victoria de Manuel Adorni en la Ciudad, las conversaciones volvieran con fuerza. El discurso de “tabula rasa” que lanzó el propio vocero presidencial el domingo 18 fue leído como una invitación: borrón y cuenta nueva para negociar.

El objetivo declarado es ganarle al kirchnerismo de Axel Kicillof. Pero los márgenes del acuerdo están en plena negociación. Según pudo saber elDiarioAR, se discuten dos fórmulas: una alianza formal para competir con boleta común en septiembre, y una integración más laxa para las listas nacionales de octubre, donde La Libertad Avanza quiere preservar su identidad y limitar la presencia de figuras asociadas al PRO porteño.

“Puede ser un frente, adhesión o alianza. El instrumento después lo veremos, lo importante es ir juntos y ganar la provincia de Buenos Aires”, dijo Ritondo tras la reunión. También fijó condiciones: “Que empecemos a sacar al populismo de la provincia en septiembre y que en octubre los diputados que asuman por nuestra lista acompañen la agenda del Gobierno”.

Pero Karina Milei puso un freno. Rechazó el esquema de 50 y 50 que proponía el PRO y ofreció un 25% como techo para los candidatos de ese espacio en las listas nacionales. Además, impuso una cláusula de exclusión: no quiere nombres que identifiquen al “macrismo porteño”. Entre los pocos que lograron mantenerse están Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi.

La semana pasada, trascendió que Ritondo mantuvo una reunión privada con Santiago Caputo. En el PRO interpretaron el encuentro como un intento de encauzar la negociación por la vía pragmática. Pero todos saben que el cierre definitivo depende de la hermana del Presidente. “Caputo puede abrir puertas, pero Karina las firma”, graficó un dirigente que frecuenta ambos mundos.

La interna libertaria también mete ruido. Pareja —presidente de La Libertad Avanza en la provincia— tiene buena relación con Ritondo, pero es blanco de críticas por parte del ala digital que responde a Caputo. Las Fuerzas del Cielo, el dispositivo de redes oficialista, lo acusan de frenar la expansión del “mileísmo puro” en los distritos. El streamer Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, lo criticó públicamente por dejar afuera de una reunión de coordinadores provinciales al legislador Agustín Romo, otro hombre del riñón caputista. En Bahía Blanca, la tensión se expresó en el territorio: el caputismo empuja como candidato a Felipe Ferrández, lo que generó un choque abierto con Oscar Liberman, armador de Pareja en ese distrito.

En paralelo, José Luis Espert fue recibido hace dos semanas por Karina y Eduardo “Lule” Menem en Balcarce 50. El encuentro funcionó como un gesto de respaldo ante versiones de desplazamiento. Si bien él insiste en que será candidato a diputado nacional en octubre, en el oficialismo no faltan los que insinúan que podría ser reubicado en la boleta de septiembre.

La próxima parada será este jueves 26 de junio en La Plata, donde se celebrará el Congreso libertario. El evento, organizado por LLA en territorio bonaerense, buscará mostrar músculo político y generar una plataforma de cuadros con proyección 2027. Habrá mesas temáticas con referentes sociales y técnicos, moderadas por funcionarios nacionales. El cierre estará a cargo de Karina Milei y del Presidente, en una señal clara de respaldo a sus armadores. En el entorno de Karina aseguran que ya tienen definidas las cabezas de lista para cada sección, pero que no las revelarán hasta después de cerrar las alianzas.

En el PRO, mientras tanto, persiste la presión de los intendentes que responden a Jorge Macri. Pablo Petrecca (Junín) y Soledad Martínez (Vicente López) reclaman lugares en las listas. Y ya advierten que, si no los consiguen, podrían explorar una vía propia junto a sectores vecinalistas y radicales que también son cortejados por el Gobierno. Mauricio Macri, en tanto, se mantiene completamente al margen de las negociaciones.

Por ahora, las conversaciones siguen en curso. El acuerdo está en construcción, con avances reales pero sin firma definitiva. La Casa Rosada busca unidad sin perder control. El PRO bonaerense quiere representación sin subordinación. Y en el medio, la provincia de Buenos Aires se vuelve el escenario donde Javier Milei, Karina, Caputo y Ritondo proyectan algo más que una elección de medio término: prefiguran el inicio del 2027.

