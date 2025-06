Qué se sabe hasta ahora del ataque de Trump contra Irán

— Donald Trump ha anunció este sábado que Estados Unidos completó con éxito los ataques contra tres instalaciones nucleares en Irán, y afirmó que las instalaciones clave de enriquecimiento de uranio han sido “total y completamente aniquiladas”. Las instalaciones atacadas son Fordow, Natanz e Isfahán.

— Funcionarios iraníes afirmaron que no hay peligro para los residentes que viven cerca de las instalaciones nucleares alcanzadas por los ataques estadounidenses, según los medios de comunicación estatales. Citando al Cuartel General de Gestión de Crisis en la provincia de Qom, donde se encuentra la instalación de Fordo, el servicio de noticias IRNA dice que “no hay peligro para la gente de Qom y sus alrededores”. Al Jazeera había informado anteriormente de que otro funcionario había declarado que Fordo “había sido evacuada hace tiempo y no ha sufrido ningún daño irreversible”. La Autoridad Reguladora Nuclear y Radiológica de Arabia Saudí dijo que no se han detectado efectos radiactivos en los Estados del Golfo.

— Trump dice que Irán debe ahora hacer las paces, añadiendo: “Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles”. Durante 40 años, Irán ha estado diciendo muerte a Estados Unidos, muerte a Israel“. El presidente ha afrimado que quedan ”muchos objetivos“ en el país que Estados Unidos puede atacar. Más tarde ha advertido de que cualquier represalia de Teherán contra Estados Unidos sería respondida con ”una fuerza mucho mayor que la que se ha visto esta noche“.

— Trump elogió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmando que “han trabajado en equipo como quizá ningún equipo lo haya hecho antes”, y han recorrido un largo camino para “borrar esta horrible amenaza para Israel”.

— Netanyahu también agradeció a Trump el ataque, asegurando que el “impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia”. En un discurso grabado en vídeo, el primer ministro israelí afirma que Estados Unidos “hizo lo que ningún otro país de la Tierra podría hacer”.

— A primera hora del domingo, la televisión estatal iraní ha anunciado el lanzamiento de nuevos misiles contra Israel. Se han escuchado explosiones sobre Jerusalén y Tel Aviv.

— El ministro de Asuntos Exteriores iraní condenó el ataque estadounidense como una violación del derecho internacional que tendrá “consecuencias eternas”. En un comunicado publicado en las redes sociales, Seyed Abbas Araghchi afirma: “Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cometió una grave violación de la Carta de la ONU, del derecho internacional y del TNP al atacar las instalaciones nucleares pacíficas de Irán”.

— Fuentes hutíes en Yemen aseguran que la respuesta del grupo alineado con Irán es solo “una cuestión de tiempo”.

— El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló esta mañana los ataques estadounidenses contra Irán de “peligrosa escalada en una región al límite y una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales”. “Existe un riesgo creciente de que este conflicto se descontrole rápidamente, con consecuencias catastróficas para la población civil, la región y el mundo”, añade.

— La Organización Iraní de la Energía Atómica calificó el ataque estadounidense de “acto bárbaro que viola el derecho internacional, especialmente el Tratado de No Proliferación nuclear”.

— La decisión de implicar directamente a Estados Unidos se produce tras más de una semana de ataques de Israel contra Irán, que han intentado erradicar sistemáticamente las defensas aéreas y la capacidad ofensiva de misiles del país, al tiempo que dañaban sus instalaciones de enriquecimiento nuclear. Israel lanzó los ataques contra Irán alegando que quería eliminar cualquier posibilidad de que Teherán desarrollara armas nucleares. Irán ha alegado que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

— El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, había advertido anteriormente el sábado de una represalia “más devastadora” si continuaba la campaña de bombardeos de nueve días de Israel, diciendo que la república islámica no detendría su programa nuclear “bajo ninguna circunstancia.”

— El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió el miércoles de que los ataques estadounidenses dirigidos contra la República Islámica “desencadenarían un daño irreparable para EEUU”.