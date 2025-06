Con Cristina presa, el peronismo vuelve a debatir sobre el desdoblamiento electoral de Kicillof

El martes, un día antes de la masiva protesta en Plaza de Mayo contra la detención de Cristina Kirchner, un grupo de intendentes del conurbano hizo un cónclave para organizar la columna del Movimiento Derecho al Futuro que iba a acompañar a Axel Kicillof a la manifestación. Aunque el tema central de la conversación fue lo operativo de la marcha, hubo líneas hacia el futuro electoral que ya con la titular del PJ detenida los dirigentes entienden que no se pueden esquivar más: si se mantienen las elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires y cuál será la estrategia del panperonismo para lograr la unidad que enfrente a la alianza entre libertarios y el PRO.

No hubo a esas preguntas respuestas definitivas en la cumbre de jefes comunales, pero sí atisbos de que es un debate que está inevitablemente en el aire. “La marcha por Cristina demuestra que el proceso de su detención ya debería terminar, aunque nos parezca una injusticia; ahora hay que mirar para adelante”, compartió a elDiarioAR uno de los participantes de la reunión de caciques. Con Cristina Kirchner corrida de la cancha, el panperonismo tiene que sentarse a discutir cómo la reemplaza en la Tercera Sección Electoral para los comicios del 7 de septiembre, a menos que Kicillof eche para atrás su avanzada autonomista.

Este medio supo de al menos tres voces distintas –con aceitados vínculos tanto en La Plata como con el PJ de Matheu y la casa de Cristina– que la posibilidad de anular el desdoblamiento electoral no es un debate del todo clausurado. Al menos ya hay un planteo de los funcionarios de Kicillof que deben encargarse de las elecciones a nivel organizativo. Y el propio Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, dijo en una aparición en el streaming Blender que es una potestad del mandatario firmar un decreto en ese sentido –es decir, esquivó dar un “no rotundo”–.

“Bianco no lo ve como una mala idea. Y yo creo que Axel tiene servida la narrativa para volver a ordenarse”, dijo un funcionario del gabinete provincial. Apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema sobre Cristina, Kicillof caracterizó el momento como “otro país” y ahí ya abrió la puerta a repensar su desdoblamiento.

Si el panperonismo se unió tras la condena a CFK y reunió a unas 150.000 personas frente a la Casa Rosada –los organizadores hablaron de 500.000 personas y el Gobierno, de 40.000–, allí podría haber motivos suficientes para ir finalmente juntos el 27 de octubre. Sobre todo porque enfrente están los libertarios junto al PRO. Pero una marcha atrás de Kicillof lo podría hacer perder acciones en el mano a mano por la lapicera con el kirchnerismo. “El desdoblamiento sigue a fondo, hay mucha operación para que no se desdoble”, apuntó un funcionario municipal que integra el MDF.

En su momento, la discusión contra el cambio de fecha la dio Cristina al entender que ponía en riesgo la gobernabilidad en la provincia porque Javier Milei iba a lograr nacionalizar una campaña local y el aparato mediático oficialista saturaría la agenda con hechos de inseguridad en el conurbano. Pero la Provincia encargó un estudio técnico que resolvió que hacía imposible realizar elecciones concurrentes el 26 de octubre, porque la jornada electoral no daría abasto para que los electores voten en tiempo y forma con dos sistemas distintos: la nacional se hace con boleta única de papel y la provincial, con la papeleta tradicional. PBA tiene un tercio del electorado del país, y en la Dirección Provincial de Asuntos Electorales concluyó que quedaría gente afuera de las escuelas tras el cierre a las 18 de ese domingo. “La dificultad operativa sigue siendo igual de cierto, aunque pensemos que es un buen momento para unificar las elecciones”, dijo un funcionario.

Kicillof saldó el debate con el desdoblamiento y aunque Cristina pataleó, terminó aceptando con un desafío: ir ella en la Tercera Sección electoral, que corresponde al sur del conurbano. Ahora sin CFK en la cancha, la expectativa es qué nombre la reemplazará. Un operador kirchnerista entiende que la expresidenta querrá poner a alguien de su entorno, pero el kicillofismo y los intendentes buscan ahora presionar para buscar un candidato de consenso. Sobre todo porque el sur es el pago donde pisan fuerte aliados del gobernador como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) o Mario Secco (Ensenada).

“A Cristina se la podía cuestionar pero no negar; sin ella, no será fácil que los intendentes acepten a cualquiera”, analizó una fuente. Un nombre que dio vueltas es el de Verónica Magario, la vice de Kicillof, que reúne la condición de ser un puente entre los intendentes y el kirchnerismo. Esa discusión no se resolvería del todo con la unificación electoral, porque ahí las concurrentes obligarían de hecho a que haya dos elecciones: la boleta única no permite el arrastre con los cargos provinciales. CFK apela a que Sergio Massa pueda erigirse como figura de esa unificación, aunque tiene el techo marcado del fracaso presidencial y de haber sido el último ministro de Economía de un gobierno con la inflación espiralada.

La proscripción de Cristina obligó al peronismo a estar sumido en las últimas dos semanas en su situación judicial, dejando de lado la negociación por las listas que –hasta ahora– cierran el 19 de julio. Durante varios días el tema dominó las conversaciones digitales, superando al Gobierno. Sin embargo, según apuntaron desde la consultora AdHoc a elDiarioAR, las comunidades libertarias pudieron instalar mejor conceptos como “CFK Presa”. En las comunidades vinculadas al kirchnerismo y al peronismo la consultora determinó que no se observó un accionar coordinado para disputar el encuadre de la conversación sobre CFK, aunque sí lograron instalar la vinculación de Mauricio Macri con las causas judiciales.

Exactamente queda un mes para definir el sinfín de candidatos que se presentan en las elecciones provinciales, porque de alguna manera son muchos comicios en un mismo día: hay secciones electorales bonaerenses que eligen diputados y otras, senadores; a su vez, cada municipio renueva sus concejales y consejeros escolares. Por eso los intendentes no querrán desatender el pago chico.

“Hay vocación de disputar y discutir, esto no es de entrega, descentralidad y de que van a regalar todo lo construido”, apuntaron en un municipio importante del conurbano. El peronismo ya está en tiempo de descuento y la discusión de la interna, sobre la mesa.

MC/MG