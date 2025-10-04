La intersección entre arte y comunismo marcó a innumerables artistas y escritores del siglo XX, que buscaron modos de ligar su práctica creativa a la política revolucionaria. ¿Cómo se explica esta atracción, que implicaba riesgos importantes para quienes vivían en países no comunistas? ¿Quiénes fueron sus cultores en América Latina? ¿Por qué es importante la figura del “compañero de ruta”? ¿Y cuáles fueron los debates estéticos propios de este mundo? En este episodio, María Fernanda Alle conversa con Laura Prado Acosta sobre estos avatares propios de la cultura de izquierda del siglo pasado.

Entrevistada: Laura Prado Acosta

Conducción: María Fernanda Alle

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell