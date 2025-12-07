Historia de un desastre: qué hay detrás del acuerdo de Netflix para comprar Warner Bros

Hace menos de cinco años David Zaslav, actual CEO de Warner Bros Discovery, negoció lo que parecía ser el acuerdo de su carrera. Ahora, cuando Netflix cerró el acuerdo para una compra de Warner Bros que supone un terremoto para la industria del entretenimiento, él se encuentra en medio de un terremoto aún mayor.

Zaslav, o Zaz, es un ejecutivo agresivo y con buenos contactos que se curtió en la cadena de televisión NBC y ascendió a la élite mediática de Nueva York al transformar Discovery Inc, una cadena de televisión por cable centrada en documentales de naturaleza y ciencia, en un gigante de los reality shows como 'El último superviviente', 'Cazadores de mitos' o 'Aventura en pelotas'.

El directivo saltó al estrellato en 2021, al llevar a cabo una megafusión entre su grupo, Discovery, y WarnerMedia, un gigante del que formaban parte HBO, la cadena de noticias CNN y Warner Bros, el legendario estudio cinematográfico responsable de películas de éxito como Harry Potter, Batman, Superman, Casablanca o El exorcista.

Estos prestigiosos pilares de la industria del entretenimiento y los medios son “mejores y más valiosos juntos”, afirmó Zaz cuando dio a conocer el plan para crear el gigante Warner Bros Discovery, del que él sería el principal ejecutivo. “Es muy emocionante combinar marcas históricas, periodismo de talla mundial y franquicias icónicas [en referencia a series cinematográficas como Superman, Batman o Harry Potter] bajo un mismo techo y desbloquear tanto valor y oportunidades”.

“Creemos que todos salen ganando”, declaró, prometiendo grandes beneficios para los productores y estrellas de Hollywood, los inversores de Wall Street y los fans y espectadores de todo el mundo.

Ahora, en diciembre de 2025, 55 meses después de que se anunciara esa alianza y 44 meses después de que se sellara, pocos sienten que hayan salido ganando.

Los directores, guionistas y artistas de Hollywood, a quienes se les prometió “más recursos y vías atractivas para llegar a un público más amplio”, soportaron recortes de gastos y una lucha continua por revitalizar los beneficios en taquilla.

Los accionistas de Warner Bros Discovery, a quienes se les prometió una “empresa en crecimiento a escala mundial comprometida con un balance sólido”, vieron cómo sus acciones sufrían fuertes caídas en el mercado y sus ejecutivos luchaban por salvar su balance.

Y los fans y espectadores, a quienes se les prometió “más y más diversas opciones” de entretenimiento, se enfrentaron a una plataforma de streaming, HBO o Max, según la época, que ni siquiera era capaz de decidirse por un nombre. Aunque la película 'Barbie' destacó como un gran éxito en estos años de heterogenea mezcla de estrenos cinematográficos desde la fusión del grupo, la realidad es que la película llevaba tiempo en marcha cuando Discovery tocó la puerta de Warner Bros para unir fuerzas.

Con ese bagaje, resulta difícil creer que todos hayan salido ganando, o que se haya desbloqueado tanto valor y oportunidades, como se anunció, aunque sí hay alguien a quien esa megafusión le fue relativamente bien. Como presidente y CEO de Warner Bros Discovery, Zaslav mantuvo su estatus como uno de los jefes mejor pagados de las empresas estadounidenses. Solo el año pasado, su paquete salarial total superó los 50 millones de dólares mientras varias de las compañías integradas en el grupo sufrían dolorosos despidos.

Un estudio histórico con una historia de fusiones fallidas

Warner Bros, fundada hace más de un siglo, fue objeto de más acuerdos y fusiones en Wall Street de las que convienen a cualquier empresa. A lo largo de los años, la compañía fue emparejada con el venerado gigante de las revistas Time Inc., el antiguo coloso de las puntocom venido a menos AOL, y el gigante de las telecomunicaciones AT&T. Todas esas fusiones fracasaron.

Discovery es solo el último penúltimo episodio de esta saga de acuerdos con malos resultados. Ahora Netflix toma el relevo, con un acuerdo de 82.700 millones de dólares (71.000 millones de euros) para hacerse con Warner Bros y HBO Max, dejando al margen Discovery o CNN.

El comunicado de prensa emitido por Netflix y Warner Bros Discovery para anunciar la operación influye una promesa familiar: la fusión generará “más opciones, más oportunidades y más valor” para Hollywood, los inversores y los espectadores.

Hace dos problemáticas adquisiciones de Warner Bros, Netflix era un servicio de streaming emergente que ofrecía películas y series de televisión antiguas para que la gente las viera en sus computadoras. Frente al éxito emergente de Netflix y las incógnitas que planteaba sobre el futuro de la industria audiovisual, los entonces responsables de Warner Bros se mostraban muy desdeñosos.

“Es un poco como preguntarse si el ejército albanés va a conquistar el mundo”, dijo Jeff Bewkes, entonces CEO de Time Warner, al New York Times en 2010 ante la pregunta de si una compañía como Netflix era el futuro del entretenimiento y podía desplazar a gigantes históricos como Warner. “No creo”, remató.

Parece que ese mundo del que hablaba Bewkes estrechó ahora la mano del ejército albanés y aceptó ser comprado por él. Es evidente que hoy en día la situación es muy diferente, pero hay cosas que no cambian.

Otro acuerdo para Warner Bros, ¿será este el que ofrecerá “grandes oportunidades” para todos?