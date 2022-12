Pedro 'Ojitos de cordero degollado' Castillo flagrado en tentativa de delito imposible

Hasta quienes nunca se desviarán de sus asuntos para leer a Aristóteles, pueden tener ocasión de citar alguna vez en su vida la fácil pero ambigua sentencia del maestro griego del emperador macedonio Alejandro Magno: “El ser se dice de muchas maneras”. Otras personas tambíen razonables por reluctantes a emprender lecturas engorrosas, son menos renuentes, al menos una vez por año, si se trata de ceder al placer de comparar un acontecimiento actual con otro remoto anterior, de modo que los hechos presentes sean la versión farsesca y decadente de un modelo pasado trágico, digno, traicionado, original y sin más copia posible que la degradada. La vara para calibrar degeneraciones la extraen de la estructura del símil del título de El 18 brumario de Luis Bonaparte. En esta crónica analítica en vivo, Karl Marx compara dos golpes de Estado franceses. El de Napoleón Bonaparte en 1799, cuando el miitar corso derrocó el Directorio, estableció el Consulado, y asumió como primer cónsul de Francia. Y el autogolpe de 1852, cuando Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, y presidente de la República, disolvió el Congreso y anunció una Constituyente que crearía un presidencialismo autoritario.

En 1992, el presidente peruano Alberto Fujimori dio un autogolpe, disolvió el Congreso, y se concedió la suma del poder público y anunció una reforma constitucional. Tenía ampiio apoyo popular, que invocó, y que era alimentado por la violenta pero no ineficaz represión de la guerrilla de Sendeero Luminoso. Por sobre todo, tenía el apoyo efectivo de la oligarquía terrateniente, del empresariado minero, de la industria exportadora, de las FFAA y de Seguridad, y el visto bueno de la Embajada de EEEUU.

Sin nada de todo esto por detrás, el presidente Pedro Castillo anunció el miércoles la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. Desde la New Left Review hasta su encarnizado opositor The Economist, y con la prensa europea y americana entre medio, un medio tras otro titularon y o subtiturlaron con la afirmación de que Castillo intentó y fracasó con un autogolpe de Estado que era la imitación fraguada, farsesca e inservible del violento autogolpe de Fujimori de treinta años atrás.

Hay una diferencia técnica mayor, que deberia arruinar un poco el placer de la recurrencia a Marx en este fin de año. Para reivindicarse retrospectivamente, Fujimori había atendido a que la Constitución peruana de 1993, hoy vigente, facultara al Ejecutivo para disolver al Congreso si este había tumbado dos gobiernos (dos gabinetes ministeriales de la Presidencia) con dos mociones de censura. Castillo invocaba, en el ordenamiento jurídico peruano en vigencia, esta norma, después de haber formado su quinto gabinete, tumbados los cuatro anteriores. Aquella norma que a Fujimori le había faltado en 1992, condenándolo a la ilegalidad, pero que el presidente derechista había velado para que no le faltara siquiera a un izquierdista.

La fronda de los equívocos

El atípico contexto peruano de alto crecimiento económico anual sostenido, recuperado de la pandemia, y la alta informalidad de la economía (estimada en un 70%), es solidario con el progresivamente menos atípico régimen constitucional de hecho. La erosión del poder Ejecutivo, más allá de la ya establecida en la Ley Suprema de 1993, ha sido operada por el Legislativo y tolerada o admitida por el Judicial.

La folklórica apelación a los 'ronderos' en la última comunicación de Castillo puso de trágica evidencia hasta a qué punto carece hoy un presidente peruano de esas dos bases de apoyo indispensables para el populismo más banalmente estereotípico: los sindicatos de trabajadores con empleo (bastión del peronismo clásico en la Argentina) y los movimientos sociales de trabajadores sin empleo (el electorado planero atendido por el kirchnerismo que suspendió la represión de la protesta social).

El mismo miércoles del adiós final del presidente Castillo, el batallador presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya había renunciado a su viaje a Washington para 'hacer llover' y salvar el plan social Bolsa Familia en el Congreso de Brasilia antes del inicio de su tercera presidencia el 1° de enero. Según evocó el presidente en Castillo en su último mensaje, en un pasaje súbitamente sarcástico, la economía capitalista crece en el Perú como en ningún otro país de Latinoamérica y el riesgo país es el más bajo de la región. A pesar de todas las vacancias encadenadas, los bancos prefieren prestar dinero a Perú antes que a Chile, y se lo van a cobrar más barato.

Atípica fue la historia de Pedro Castillo, pero no su final. El desenlace se conocía en su esencia, pero desde luego no en los rasgos circunstanciales que lo rodearían, ya al asumir el cargo juramentado. Aquel martes 28 de julio de 2021, día peruano de fiestas patrias, fue también la efeméride del Bicentenario de la Independencia de la República de Perú. El desenlace de la historia del primer presidente izquierdista del Perú comenzó el día se había iniciado, provinciano, serrano, ex maestro de primaria, ex gremialista docente, de encendida agenda política anti imperialista y anti extractivista en el discurso endomingado, de agenda social heteronormativa decente conservadora campesina o senderista u opusdeista en el manejo cotidiano de los días laborables, era la vacancia por el Congreso, su destitución del cargo. Tardó en llegar, y llegó de manera inesperead.