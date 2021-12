La advertencia de Máximo Kirchner al FMI: “Crearon un problema y van a tener que ser parte de la solución”

En medio de las negociaciones con el FMI, eje del discurso del Gobierno en los últimos meses y central para elaborar el plan económico que rija en el país hasta, al menos, las elecciones presidenciales de 2023, Máximo Kirchner, diputado nacional por Frente de Todos, advirtió al organismo internacional de crédito sobre la necesidad de “buscar un acuerdo sustentable y no caprichoso, porque los números son los que son".

Y le dejó un mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que este martes había pedido que el acuerdo con el FMI se haga “en el marco de un plan económico integral” y que “todo diálogo debe hacerse en el Congreso”: “Debería explicar qué país imaginaron para que pudiéramos afrontar sus deudas en 2022 y 2023. Cualquier acuerdo va a ser mejor que el que dejaron", sostuvo el referente del kirchnerismo en declaraciones a radio El Destape.

Para Máximo Kirchner, "el presupuesto tiene las posibilidades con las que hoy cuenta el país; todos quisiéramos tener un presupuesto más amplio, pero hay un gran problema que son los vencimientos del FMI, que todavía no están resueltos”.

De acuerdo al análisis del diputado oficialista, “el Fondo prestó en condiciones que tenían que ver con objetivos políticos y no de desarrollo del país; han creado un problema y van a tener que ser parte de la solución". Y les mandó un mensaje directo: "Si después de las complicaciones que generó la pandemia quieren resolver como si nada hubiera sucedido, es muy caprichoso. No pueden tener una actitud tan golosa respecto del país después de las condiciones que le prestó y de una pandemia".

Sobre los dichos de la oposición, que pide que el acuerdo y el presupuesto se resuelvan en el Congreso, con consenso de todas las partes, Kirchner recordó que el exjefe de Gabinete de la gestión de Mauricio Macri, Marcos Peña, “fue el primero en decir que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional no iba a pasar por el Congreso. Horacio Rodríguez Larreta pertenece a la misma fuerza política. Creo que lo más sano que hay es el debate y la discusión, algo que debería haber sucedido cuando se tomó el préstamo", recalcó.

Asimismo, el diputado bonaerense volvió a dejar claro el pensamiento de su sector, algo que ya hizo en varias oportunidades la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, incluso en los festejos del Día de la Democracia, con advertencia al Presidente incluida: "Lo que se acuerde va a tener que ver con las posibilidades de desarrollo posterior del país. Hoy existe un acuerdo vigente con el FMI, que es el que dejó Mauricio Macri”, y le apuntó a Rodríguez Larreta: “Lo que debería ensayar el jefe de Gobierno, que tiene aspiraciones de gobernar el país, es explicar qué país imaginaron para que pudiéramos afrontar sus deudas en 2022 y 2023”, aseguró, antes de dar su mirada irónica sobre el debate que se desarrollará en el Congreso acerca del Presupuesto 2022 y la negociación con el Fondo: “Este acuerdo tiene 116 votos seguros, que son los de la bancada de Cambiemos, porque cualquier acuerdo que haya va a ser mejor que el que hicieron Macri y Larreta”, concluyó.

Sobre Salud e inseguridad

El diputado Kirchner también se refirió a dos temas centrales, la salud y la inseguridad.

"En Salud nos dejaron un Estado desguazado. Hubo que salir no solo a la compra de vacunas sino a conseguir respiradores, a ganar tiempo porque si no, se nos venía la noche y no podíamos sobrecargar el trabajo de los médicos y enfermeras", señaló.

En tanto, el legislador afirmó que "en Europa se están viendo una otra vez una gran cantidad de contagios con gente que no se ha ido a vacunar", y destacó que en materia de primeras dosis, Argentina aplicó "un número similar a Canadá, y con segundas un poquito abajo".

"Pese al fuerte componente en contra de la vacunación estamos llegando a buenos números y hay que seguir. Tenemos que ser más solidarios y más empáticos. Hay que vacunarse, vacunarse y vacunarse. Esa es la mejor manera que tenemos de proteger y de salir de políticas totalmente equivocadas que nos dejaron del gobierno de Macri", puntualizó.

En cuanto a los casos de inseguridad, el diputado nacional recordó que cuando en noviembre pasado se produjo el asesinato de un kiosquero en la localidad de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, "hubo un discurso mediático y de algunas fuerzas políticas muy extremo".

"Después vinieron los asesinatos de pibes (Lucas González y Luciano Olivera) que nada estaban haciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque después hay pequeños sectores dentro de las fuerzas de seguridad que se sienten amparados para disponer de la vida de las personas", remarcó en relación a dos hechos de violencia institucional ocurridos en CABA y Miramar.

