Cristina Fernández de Kirchner advirtió al Presidente por la negociación con el FMI: "No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación económica"

Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso previo al de Alberto Fernández, acompañada en el escenario por Lula da Silva y Pepe Mujica, le habló al Presidente y le metió presión en la negociación con el FMI: "El FMI nos va a venir a controlar las cuentas: cuánto ponemos, cuánto gastamos y cuánto sacamos. Necesitamos que el Fondo no ayude a recuperar los dólares de los paraísos fiscales adonde se los llevaron. Se han ido miles de millones de dólares en evasión. Presidente, comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un punto de negociación". Y lo llamó a convocar un gran acuerdo nacional "para decirle al FMI que no se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación económica".

En momentos en los que el Gobierno negocia a contrarreloj para presentar el Presupuesto 2022 en el Congreso con el acuerdo con el FMI cerrado, la Vicepresidenta volvió a dejar claro su mensaje a su compañero de fórmula: "Los programas de hambre y las políticas de ajuste siempre colapsan. Nosotros tuvimos errores y equivocaciones, pero fueron 12 años de inclusión social y crecimiento económico".

Además, la expresidenta, fiel a sus últimas apariciones mediáticas, le apuntó al macrismo, a los jueces y a los medios "hegemónicos": "A diferencia de lo que pasaba cuando éramos más jóvenes, cuando los gobiernos eran desalojados con uniformes y botas, vinieron con togas y medios hegemónicos, porque se juzga en los medios y se le pone el sello en la Justicia", en referencia al Gobierno de Juntos por el Cambio post era kirchnerista.

Las frases salientes del discurso de Cristina Fernández

"Cuando gobernamos, fue un momento histórico en Latinoamérica, le pagamos al FMI, Lula y Néstor Kirchner el mismo día. Cuando terminamos nuestros 12 años y medio de Gobierno, hace seis años, llegamos con un país donde la desocupación apenas era del 5,9%, donde además teníamos el endeudamiento en moneda extranjera más bajo del que se recuerde. Que no se hagan los giles, esos que van a los canales de TV a dar números a la bartola. Dejamos el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica, la jubilación más alta y además, como dijo un informe del banco Mundial, el peronismo duplicó la clase media, del 2002 al 2012, en 10 años. Por más que a algunos no les guste, los peronistas generamos más clase media en Argentina que nadie. Que no me vengan con pavadas".

"Después vino otra vez la noche para la Argentina, pero, a diferencia de lo que pasaba cuando éramos más jóvenes, cuando los gobiernos eran desalojados con uniformes y botas, sino que vinieron con togas y medios hegemónicos, porque se juzga en los medios y se le pone el sello en la Justicia".

"El FMI nos va a venir a controlar las cuentas: cuánto ponemos, cuánto gastamos y cuánto sacamos. Necesitamos que el Fondo no ayude a recuperar los dólares de los paraísos fiscales adonde se los llevaron. Se han ido miles de millones de dólares en evasión. Presidente, comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un punto de negociación".

"Presidente, debe convocar a un gran acuerdo nacional argentino, tenemos que abordar los problemas de esta economía bimonetaria. Cuando uno compra una casa en Brasil, uno necesita reales. Acá, se necesitan dólares. Es hora que nos sentemos en serio con este problema estructural, no es de izquierda ni de derecha".

"Anoche cuando comíamos con Lula, Alberto, Axel, Sergio…Lula, en un momento de la noche enumeró la cantidad de horas que los noticieros y las portadas que le dedicaban los medios y las menciones en radios y portales, que hablaban de la corrupción".

"Acá hay jueces que nos denostaron. Ya no era necesario lo que hicieron con las dictaduras, no era necesario desaparecer a nadie ni torturarlo con la picana, bastaba hacerlo con tinta en los diarios y micrófonos en la televisión y buscar la desaparición política de los dirigentes, Ese es el nuevo método contra los dirigentes del campo nacional y popular. Pero acá estamos otra vez. Y miren, el pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos".

"Cuando Alfonsín asumió, recibió un país que había quintuplicado su deuda externa, sin reservas en el Banco Central, con 30 mil desaparecidos. Y en el año 89, el FMI con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático de Alfonsín y no pudo terminar su mandato. Deberían despabilarse un poco los del partido centenario porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el FMI''.

"Los programas de hambre y las políticas de ajuste siempre colapsan. Nosotros tuvimos errores y equivocaciones, pero fueron 12 años de inclusión social y crecimiento económico".

"En épocas en que todos son tan libertarios, quiero decirles que en pocas oportunidades la Argentina tuvo oportunidades de elegir sus políticas de Gobierno como cuando Néstor terminó de pagar la deuda externa".

"Presidente, sé que tenemos muchas dificultades. Ante las grandes adversidades, grandes acciones".

"Salgan a la calle a defender sus derechos, porque un Presidente necesita a su pueblo, por su patria y por sus hijos".

