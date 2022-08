Alberto Fernández denunció amenazas de muerte y apuntó a los libertarios

El presidente Alberto Fernández reveló haber recibido amenazas de muerte e informó que las mismas están siendo investigadas por la Policía Federal.

Alberto Fernández aclaró: “En mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos a fiscales; nadie debe sentirse en riesgo”

El mandatario lo dijo en una entrevista con Roberto Navarro para El Destape Radio y, aunque evitó dar detalles por temor de interferir en la investigación, contó que fue blanco de intimidaciones que asoció al sector libertario que en la Argentina están representados por Javier Milei y José Luis Espert.

“Es todo un delirio. Hay gente muy enloquecida. Todos recibimos amenazas”, expresó Fernández y detalló: “Yo también. Tampoco me preocupo mucho. No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo a la investigación. Está trabajando la Policía Federal. No es la primera vez tampoco. Me han amenazado más de una vez, con esa lógica libertaria”.

En la misma línea planteó: “¿Cómo será la historia de los libertarios que afectan tanto a la libertad del otro, que no toleran al otro? Y se está viviendo una lógica similar en el mundo entero. Lo que pasó en el Capitolio americano nunca creímos que iba a ocurrir. El promotor de lo que pasó en el capitolio, dicen las encuestas, que es el que está al frente de las próximas elecciones, es Donald Trump. Uno no puede hacerse el distraído. Eso es grave, pasa y debemos hacer algo para que deje de pasar”.

Asimismo, recordó los recientes ataques a la Casa Rosada de parte de un grupo de personas que arrojaron bombas de estruendo y palos incendiarios y los golpes que recibió el automóvil del ministro de Economía, Sergio Massa previo al acto de su asunción.

El jefe de Estado no brindó precisiones respecto del medio en que se realizaron las amenazas ni del contenido de los mensajes intimidatorios, pero declaró: “Es insoportable esta vida. La democracia nos exige un nivel de convivencia que debemos respetar, y arranca por no insultarnos, denostarnos ni maltratarnos entre nosotros”.

“Lo que vemos es un caudal de ataques, agravios y violencia física que es insostenible. Parémonos un segundo en los llamados libertarios que van y dejan bolsas simulando cuerpos humanos o hay grupitos de diez que cuando entra un funcionario lo insultan, le patean el auto. ¿Qué tipo de libertad están promoviendo?”, aseveró.

En sintonía con sus últimas declaraciones, el Presidente culpó a los medios de comunicación de contribuir en el aumento de la tensión social y apuntó contra TN por incentivar a los sectores opositores a asistir a la residencia privada de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Que la tensión social crece no hay dudas. Esto que lo veo, lo ve mucha gente que es afín al pensamiento de Cristina y ve las cosas que se escriben en los medios y piensan que las cosas son así. Es como decía ayer, (Marcelo) Bonelli intentó justificar con lo del dólar que en la pantalla de TN pasaban la cara del fiscal (Diego) Luciani y en pantalla partida la casa de Cristina”, dijo.

Asimismo agregó: “¿Qué tiene que ver la casa de Cristina? Interpreto que es que están mostrando un lugar al que están incitando a la gente que vaya y los que miran TN sabemos quienes son, no precisamente los adherentes a las causas de Cristina”.

