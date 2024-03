Alberto Fernández tras la imputación: “No he participado de ningún negociado, no soy un corrupto”

El expresidente Alberto Fernández se defendió luego de haber sido imputado por presunta malversación de fondos públicos en el marco de la contratación de seguros para préstamos a jubilados. Para el exmandatario kirchnerista, la acusación es un “disparate” ya que nunca ha “participado de ningún negociado”.

La abogada Silvina Martínez había presentado una denuncia en su contra ante el Ministerio Público Fiscal por presuntos pagos de comisiones a intermediarios por la contratación de primas durante la pandemia de Covid-19 a Nación Seguros.

Los desembolsos a investigar acumularían un total de $20 mil millones anuales. Según indicó Fernández, este jueves, de ese monto, sólo el 25% habría ido a Nación Seguros, mientras que el resto de las primas se distribuyó entre otras empresas del sector.

La denuncia también pretende que se investigue el pago de comisiones por un 17%, lo que eleva la suma final a $300 millones. Se trata de una tasa más elevada que la de mercado, pero el exmandatario explicó que la diferencia atiende al mayor riesgo que suponía el contexto de pandemia. “Cuando uno pide un seguro para adultos mayores en el medio de una pandemia, eso cuesta un montón de plata”, afirmó.

En tanto, Fernández consideró que la denuncia en su contra forma parte de una “operación” política. “La nota dice que a Osvaldo Giordano (ex titular de la ANSES) lo echaron no porque su mujer votó en contra (de la ley ómnibus), sino porque desarmó una caja de la política y ahí mete el tema de estos seguros. No tiene nada que ver con una caja de la política esto”, expresó en referencia a un artículo publicado en el diario Clarín, donde se detallan los hechos que derivaron en la denuncia formal.

En este marco, afirmó que durante su gestión el frente del Poder Ejecutivo Nacional hizo “de la honestidad un culto” “No he robado nada, ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado. Esto no es un negociado y están afectando a gente de bien simplemente porque alguien dijo que esto era una caja de la política”, indicó.

Y concluyó: “Si en algún momento, algún funcionario ha hecho algo que no debía, que se haga cargo. En el caso de la ANSES, me parece todo un disparate”.

ACM con información de NA.