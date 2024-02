Imputaron a Alberto Fernández en la causa que investiga la contratación de seguros en el Estado

Alberto Fernández fue imputado hoy en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación por parte del Estado nacional a Nación Seguros. Los delitos por los que se acusa al expresidente son violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

El fiscal federal Ramiro González es quien está cargo de la investigación y ya comenzó a pedir las primeras medidas de prueba. Además del expresidente los otros imputados son “el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio de que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, según consta en el dictamen.

La causa, que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez y apunta a investigar “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal. En concreto, lo que la Justicia intenta determinar es si hubo maniobras ilegales en la contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante la gestión de Alberto Fernández, informaron fuentes judiciales.

Es que Héctor Martinez está casado con María Cantero, secretaria de Alberto Fernández durante más de 20 años.

La causa se originó a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, tomando como base un artículo publicado en el diario Clarín, en el que se da cuenta de un supuesto negocio millonario en la contratación de seguros por parte de la ANSES a partir de una auditoría pedida por la gestión de Javier Milei. Martinez ya había hecho otras presentaciones similares relacionadas con los casos Hotesur-Los Sauces, en los que está involucrada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el escrito presentado por Martínez se pide a la Justicia que investigue la “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política”.

De acuerdo con esa denuncia, “dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”.

La maniobra, según la presentación, consistía en que Nación Seguros subcontrataba a otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $300 millones mensuales“.

A partir de que se conocieron las irregularidades en la contratación de los seguros, el Gobierno nacional resolvió dar de baja la normativa de la gestión de Fernández que habilitaba a los organismos del Estado a gestionar sus pólizas a través de Nación Seguros y por medio de brokers, quienes recibían esas comisiones

El fiscal González pidió como medidas de prueba que “se solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que tenga a bien aportar los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021”, que dispuso la contratación de los seguros.

El descargo de Alberto Fernández

“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, aseguró Alberto Fernández al diario La Nación.

Fernández dijo este jueves que el decreto 823 de 2021 que dictó la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros tuvo la intención de terminar con la intermediación: establecía que la contratación debía hacerse de manera directa, para así terminar -aseguró Fernández- con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, dio lugar a “muchos negocios”.

Fernández aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa por su rol como broker en el Estado.

CC Con información de Télam y NA