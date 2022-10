Alberto Fernández le tomó juramento a las nuevas ministras: “Tres mujeres valiosas”

Este jueves en el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada, Alberto Fernández le tomó juramento a las nuevas ministras Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos y Ayelén Mazzina, quienes se suman al Gabinete Nacional: “Tres mujeres valiosas que deberán seguir adelante con la tarea que han iniciado quienes la precedieron”, dijo el Presidente.

Además, el mandatario agradeció a los ministros salientes Juan Zabaleta, Claudio Moroni y Elizabeth Gómez Alcorta. Sobre esta última, dijo: “Con ella dimos pasos trascendentales en favor de la identidad de género, de abrir la igualdad de géneros en nuestra sociedad, ampliar derechos para las mujeres”, añadiendo que “queremos que esa senda que iniciamos no se interrumpa”.

En cuanto al ex ministro de Desarrollo Social, Fernández se dirigió a Zabaleta, presente en el acto: “Darle las gracias de todo corazón a mi amigo Juan Zabaleta. Es un enorme amigo, un extraordinario dirigente, que ha decidido volver a su distrito para trabajar allí, para ordenar las cosas que hay que ordenar. Pero ha sido, en este tiempo que le tocó ser ministro, un extraordinario ministro, Juanchi. Y estoy en deuda por todo tu esfuerzo, gracias de verdad”.

“Mi último agradecimiento es a un amigo del alma: se llama Claudio Moroni. Como diría Atahualpa, Claudio 'es uno mismo con otro cuero'. Nos conocimos en la carrera de Abogacía, hicimos la carrera juntos y después trabajamos mucho tiempo juntos. Anda con algunas nanas que espero que pueda superar rápidamente, y que la falta de presión que significa estar fuera del Gobierno lo ayuden a superarlas. Pero quiero poner en valor todo tu trabajo, tu enorme esfuerzo y toda mi gratitud, querido Claudio” dijo el jefe de Estado a Moroni, también en la audiencia.

Acto seguido, Fernández aprovechó a recibir a las ministras: “No son tres ministras más. No son personas cualquiera. Son, por sobre todas las cosas, tres grandes militantes. Algunas con más experiencia, otras, no sé si con menos experiencia pero por edad con menos años de militancia, pero fervientes militantes”. Una por una, fue dirigiéndose a ellas.

Incorporamos a tres mujeres al Gabinete convencidos de que, por sobre todas las cosas, debemos continuar este camino unidos.@vtolosapaz, @AyelenMazzina y @kellyolmos son personas muy valiosas, grandes profesionales y militantes con toda la fuerza para afrontar este desafío. pic.twitter.com/gg6YnBtBHN — Alberto Fernández (@alferdez) 13 de octubre de 2022

“La primera es Vicky. Todos saben el enorme respeto y cariño que siento por Vicky, somos amigos de muchos años. No está aquí porque es mi amiga. Está aquí porque en materia de Desarrollo Social, estoy seguro, es de las personas que más conoce en la Argentina”, aseguró el Presidente.

“Me lo demostró cuando le pedí que me acompañe, al llegar al Gobierno, en aquella mesa contra el hambre... todo el esfuerzo, todo el empeño, toda la garra que le puso. Me lo demostró siendo candidata, haciendo campaña incansablemente a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Me lo demostró siendo diputada, acompañando las decisiones del Poder Ejecutivo”. Al darle la bienvenida, Tolosa Paz se abrazó con Fernández: “Vicky, con tu fuerza peronista, sos bienvenida”.

Refiriéndose a Mazzina, mencionó también al Gobernador puntano Rodríguez Saá: “Mi segunda gratitud y mi segundo reconocimiento es para la Aye, como le dice Alberto. Se me ocurrió que este inmenso movimiento que es el feminismo, era hora que tuviera la oportunidad de escuchar al feminismo del interior de la Patria. Y por eso pensé en Ayelén. Ayelén tiene muchos méritos de los que Alberto puede dar cuenta, el gobernador de San Luis, mi querido Alberto Rodríguez Saá.”

Entre risas y gestos, Fernández comentó: “Y en realidad, habiéndola visto trabajar, habiendo visto algún reportaje que circuló en los medios nacionales, me tomé el atrevimiento de pedirle permiso al Gobernador si le podía robar alguna ministra. Y cuando hablé con el Gobernador solo me confirmó lo que yo presumía”.

Dándose vuelta para dirigirse a la nueva ministra, remató: “Así que Ayelén, seguí el mismo camino que emprendiste con Alberto, porque es el camino que todos queremos transitar. Queremos una patria donde se termine la desigualdad, donde se respete la identidad de cada uno, donde las mujeres crezcan en derechos... queremos una Patria simplemente con una sociedad más igual. Esa es parte de tu tarea, bienvenida Aye”.

Continuando con el tono informal, habló sobre Olmos: “La última ministra de la que tengo que hablar es alguien que los que somos peronistas hace muchos años conocemos y respetamos mucho. La conozco hace mucho tiempo a mi querida Kelly. No siempre militamos juntos Kelly, esta es la verdad, ¿no? Pero lo que siempre Kelly generó en mí es un profundo respeto. Profundo respeto yo diría por cosas muy puntuales”.

El Presidente enumeró: “Primero por sus convicciones, a las que nunca cedió y nunca dejó de lado. Segundo, es una muy buena economista, y muchas veces que me tocó hablar con ella, pude ver su capacidad en esa materia. Tercero, es una trabajadora incansable. Yo les advierto a los empleados del Ministerio de Trabajo que van a tener una ministra que va mucho más allá de las horas del día. Y lo último, que no es menor y es más común a las otras dos ministras, es su militancia, su enorme militancia, siempre en el ámbito del Partido Justicialista”.

Llegando al final de su discurso, Fernández referenció la actualidad del Gobierno: “Con estas tres mujeres que nosotros incorporamos hoy al Gabinete, estamos queriendo empezar una etapa: el último año del Gobierno, de éste ciclo de gobierno, para ponerle toda la fuerza que hace falta. Si hay algo que nos une, es la convicción que debemos estar unidos por sobre todas las cosas. Que aunque intenten dividirnos e intenten separarnos, la separación no tiene sentido. Que para ganar, como dice la marcha, debemos estar unidos. Y que las diferencias deberemos saldarlas en unidad, y respetándonos”.

“Quiero que en este tiempo, donde ya está quedando atrás el malestar de la pandemia, donde tenemos que seguir dando lucha para garantizar a los que trabajan, a los sectores más postergados los ingresos necesarios para que sus vidas sean dignas, quiero convocarlos a todos y a todas. Porque esa tarea no es tarea de un Presidente ni de sus ministros, es una tarea colectiva que tenemos que asumir, y allí todos hacen falta”, declaró.

En medio de una situación tensa con dirigentes gremiales y sociales, agradeció la presencia de Emilio Pérsico y concluyó: “Me alegra enormemente ver a todos los dirigentes gremiales juntos. Todos unidos, ¿saben por qué? Porque la Argentina lo necesita. ¡A trabajar!”.

