Con el aval de CFK, Wado de Pedro convoca a un diálogo a la oposición para “reencauzar la convivencia democrática”

El intento de asesinato a Cristina Kirchner generó en el Gobierno la necesidad de hacer una convocatoria a la oposición para bajar los niveles de confrontación política. En ese objetivo está trabajando ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con el aval tanto de la vice como del presidente Alberto Fernández, según supo elDiarioAR de fuentes oficiales.

La intención del funcionario ligado a La Cámpora es llevar adelante “una convocatoria amplia con el convencimiento de que es necesario abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad”. El ministro ya mantuvo diálogo “con varios referentes de las principales fuerzas políticas”, anticiparon en su entorno, aunque no detallaron con quiénes conversó. La intención es convocar a “todos los sectores”.

En las últimas horas Wado reflexionó ante sus allegados que el intento de magnicidio contra CFK “es un punto de inflexión”. “No podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la historia argentina”, transmitió el ministro.

“No vengo a señalar con el dedo a nadie. Vengo a proponer con humildad un debate necesario para reencauzar la convivencia democrática”, confía Wado, recogió elDiarioAR. En su despacho aseguran que la convocatoria busca ser “amplia”. Incluso se animó a plantear su propuesta teniendo en cuenta las elecciones 2023: “La disputa electoral tiene que ser propositiva, no generar más incertidumbres. La gente necesita tranquilidad y la dirigencia nacional tiene que generar certezas”, dijo el ministro.

Desde la oposición, la primera repercusión no fue en línea con la propuesta del ministro. Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en Diputados, salió al cruce de Wado y aseguró que él no había sido convocado: “El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al 'diálogo político para bajar un cambio'. La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter. Hasta ayer, que hubo una cumbre de radicales en la que participaron Negri y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en el partido centenario no habían conversado nada respecto a la invitación del ministro camporista.

También en el PRO negaron al el cierre de esta nota haber sido convocados por el oficialismo en las últimas horas. El domingo, elDiarioAR reveló que ya Morales, como Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y la larretista María Migliore, ministra de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, se contactaron con dirigentes cercanos a Cristina Kirchner para manifestar su solidaridad por el ataque.

MC