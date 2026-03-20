“Axel 2027”: Kicillof dio la señal de largada a su campaña con un acto en la Ciudad de Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio un paso clave en su proyección nacional al encabezar un acto en la Ciudad de Buenos Aires donde lanzó formalmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), un espacio político que busca posicionarse como alternativa de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El encuentro, realizado en un teatro porteño, funcionó como punto de partida de una construcción política que trasciende los límites de la provincia de Buenos Aires. Bajo la consigna “Axel presidente 2027”, el kicillofismo comenzó a delinear una estrategia electoral con aspiraciones nacionales, aunque sin oficializar aún una candidatura.

La actividad fue organizada por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, uno de los hombres de mayor confianza del mandatario. Durante el acto, Costa planteó la necesidad de construir “un proyecto de país nuevo” con Axel Kicillof como figura central, en un intento por ordenar el espacio político propio.

Axel Kicillof evitó definiciones categóricas sobre su futuro electoral, pero dejó en claro que apuesta a una construcción amplia. “Nadie tiene que pretender ser más o subordinar a otros. Hay que ser generosos”, sostuvo, en un mensaje dirigido tanto al interior del peronismo como a otros sectores de la oposición.

El acto tuvo un fuerte contenido simbólico y político. Fue el primero realizado fuera del territorio bonaerense con un claro tono electoral, lo que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia del gobernador. Desde su entorno reconocen que, a partir de ahora, se multiplicarán este tipo de actividades en distintos puntos del país.

Axel Kicillof llegó al evento acompañado por dirigentes cercanos como Andrés Larroque y el sindicalista Rodolfo Daer, además de otros referentes del espacio. La presencia de estos actores evidencia el intento de articular apoyos tanto en el ámbito político como en el sindical.

Entre los asistentes también se destacó la participación de Victoria Montenegro, una de las principales impulsoras del armado territorial del MDF en la Ciudad. El objetivo es consolidar una estructura propia en un distrito clave desde el punto de vista electoral.

El evento contó además con la presencia de varios funcionarios del gabinete bonaerense y referentes del peronismo porteño, lo que reforzó la idea de una construcción política que busca proyectarse más allá de los límites tradicionales del oficialismo provincial.

Durante el acto, los cánticos de “Axel presidente” se hicieron sentir en reiteradas ocasiones, reflejando el clima de campaña que ya comienza a tomar forma dentro del espacio. Aunque el lanzamiento formal de la candidatura aún no fue anunciado, el mensaje político resultó claro.

Uno de los ejes centrales de la estrategia es posicionar al MDF como una alternativa en la Ciudad de Buenos Aires, incluso por fuera de las estructuras tradicionales del PJ y del kirchnerismo local. En ese marco, el espacio ya comienza a perfilarse como una opción frente a la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La hoja de ruta del kicillofismo incluye una expansión progresiva hacia el interior del país, con la participación activa de ministros, intendentes y dirigentes sociales. La intención es construir una red federal que respalde el proyecto político en distintas provincias.

Según anticipan desde el entorno del gobernador, la campaña tomará mayor intensidad una vez finalizado el Mundial de 2026, cuando se acelere el calendario electoral. Hasta entonces, el foco estará puesto en consolidar el armado territorial y ampliar la base de sustentación política.

Con este movimiento, Kicillof pone en marcha una estrategia de largo plazo que busca reconfigurar el mapa opositor y construir una coalición más amplia que la actual Unión por la Patria. La carrera hacia 2027 ya comenzó, y el MDF se presenta como su principal plataforma.