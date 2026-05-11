Comunicadores de todo el mundo repudian el intento de Milei de eliminar el Estatuto del Periodista

El Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) votó por unanimidad una declaración en defensa del Estatuto del Periodista Profesional de Argentina, que fue respaldada por unos 250 delegados de sindicatos de prensa cinco continentes. También repudió la represión a periodistas y expresó su total solidaridad con Pablo Grillo, el fotógrafo agredido por la Gendarmería en una marcha de jubilados en marzo de 2025.

“En la Argentina enfrentamos al gobierno de ultra derecha de Javier Milei, que ataca al periodismo constantemente. Enfrentamos un intento de derogación de Estatuto, el intento de cierre de la agencia de noticias Télam y resistimos para poder volver a ponerla en funcionamiento y defender los medios públicos”, dijo la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Carla Gaudensi, al hablar ante el congreso que sesionó en París y presentar la moción de solidaridad.

Gaudensi fue elegida para integrar el Comité Ejecutivo de la FIP, que es el órgano de conducción de la organización, para el período 2026-2029. “Vamos a trabajar a nivel mundial ante el avance de las derechas y los gobiernos autoritarios, que vienen a atacar el periodismo y la libertad de expresión. Y vamos a luchar juntas y juntos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona”, agregó.

Durante el congreso, que se realizó en el año del centenario de la fundación de la FIP, fue electa presidenta la periodista Zuliana Lainez, que preside la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. “Votamos una moción de solidaridad con las y los periodistas argentinos frente a la intención de derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Es fundamental defender los derechos laborales y acompañamos a la FATPREN en esta lucha porque no puede haber libertad de prensa si no hay un respeto a las condiciones laborales de los periodistas”, indicó Lainez.

Además, el periodista estadounidense Jonathan Shleuss, presidente de News Guild, el sindicato más grande de periodistas de Estados Unidos, también cuestionó la decisión de “la administración de Milei que intenta desmantelar por completo el Estatuto” y señaló: “Es importante ponerse de pie ante ese ataque”.

En el mismo sentido, la periodista angoleña Maria Luísa Rogério señaló: “El Estatuto es muy importante, es el marco para defender a los periodistas y sus empleos. Nosotros, con el sindicato de periodistas de Angola, luchamos por más de 20 años para que el congreso aprobara nuestro estatuto. Por eso, damos nuestra entera solidaridad con las y los periodistas argentinos. Esperamos que no sea derogado”.