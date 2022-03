Cristina tiene la llave para la aprobación express y para evitar un default técnico

Trabajoso y frágil, el acuerdo que lograron el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) en Diputados abrió el portal político para que se acelere el tratamiento legislativo en el Senado y la semana que viene, seis días antes de un vencimiento de unos U$S 3.000 millones con el FMI, el acuerdo que logró el Gobierno con el organismo haya logrado el OK en el Congreso.

Para eso, es imprescindible que la Cámara Alta habilite un trámite express. El reglamento del Senado establece que deben pasar siete días entre que un proyecto ingresa al cuerpo y es tratado en el recinto. Esa ventana de tiempo se puede acortar pero es necesario que 2/3 de los senadores validen un apartamiento, ocasional, del reglamento. Ese número solo si hay acuerdo entre el FdT y JxC.

La oposición, según supo elDiarioAR de fuentes del Senado, ya dio el visto bueno y hay un preacuerdo para que el proyecto se analice el lunes, este mismo día haya dictamen y se trate en el recinto el miércoles. La intervención en el pacto de Diputados de figuras ajenas a la casa, como Gerardo Morales y Martín Lousteau, sugiere que los mismos términos de la Cámara baja valen para el Senado.

Pero ese movimiento depende del bloque mayoritario y, en particular, de las indicaciones que dé Cristina Kirchner. Fuentes del bloque oficial dan por hecho que esa es la voluntad de la vice, facilitar el tratamiento express, pero al mismo tiempo entienden que un proyecto tan sensible requiere un tratamiento profundo. Por lo pronto, lo que está claro que no habrá retoques al texto que se acordó y votó en Diputados.

"Está todo encaminado, pero hay que ver que quiere al final Cristina", apuntó una fuente de JxC. En el FdT dicen que la vice transmite que hay que facilitar el tratamiento y hacer lo necesario para que pase rápido por el Senado.

Hay un dato técnico no menor. El vencimiento de unos U$S 3.000 millones del 22 de marzo aparece como una amenaza real para la Casa Rosada. Aunque hay un período de gracia para el pago, si ese dia no se efectúa el desembolso el Estado argentino queda en situación de mora y, como tal, no puede recibir fondos de parte del FMI. Hasta que no salga de esa situación, ninguno de los acuerdos hechos con el organismo podrán ejecutarse. Uno en particular: el giro de más de 9.000 millones de dólares en DEG's.

En caso que el 22 Argentina no haga el pago, entraría en mora, el FMI no remitirá nuevos fondos y el gobierno debería encontrar otra vía de financiamiento para cancelar esa deuda. Es decir: salir a buscar alguien que le facilite los recursos para salir de la situación de moroso para que, aun con el acuerdo aprobado, pueda empezar a instrumentarse.

Martín Guzmán, el ministro de Economía, advirtió sobre ese riesgo. Las demoras en el acuerdo con el FMI para definir la letra chica, las ideas y vueltas en Diputados y la posibilidad de que se dilate en el Senado, prenden un alerta adicional. Implicaría caer en un default técnico que demandaría que el Gobierno deba encontrar un atajo para financiar la situación de mora.

Efemérides incómodas

"Cristina sabe que lo peor que puede pasar es un default. Eso dice todo", explicó una fuente del entorno de la vice y da a entender que se cumplirá cada instancia para que el proyecto sea aprobado cuanto antes. Ponen, a su vez, la duda en lo que haga la oposición. El antecedente es Diputados, donde impusieron dos cambios en el proyecto. Primero desdoblar los artículos y luego sacar del texto el "programa" económico.

El otro factor difícil de predecir es la interna de JxC, que por momentos se desmadra para, luego, ponerse en línea. ¿Los senadores aceptarán que el trámite en la Cámara alta sea más rápido y sin estridencias? Todos responden a gobernadores y los gobernadores provinciales, casi sin matices, advierten los riesgo de un eventual escenario de default real o técnico.

El otro factor es de calendario. Si no se acuerda el tratamiento express, el proyecto recién podría analizarse a partir del 21 de marzo y llegará al recinto el 23. ¿Puede, el FdT, ir a votar un acuerdo odioso con el FMI el día antes de otro aniversario del golpe militar de 1976 que, además de atrocidades sociales y políticas, llevó adelante el primer gran endeudamiento de la historia argentina?

Si fuese ese el caso, se da por hecho que el tratamiento pasaría para la semana del 28 de marzo.

Pero si se acuerda el tratamiento express, falta otra instancia: lo debe aprobar el directorio del FMI, proceso que en el Gobierno admiten que no será sencillo pero que, además, podría complicarse de manera adicional luego del cambio que se hizo al proyecto enviado por Guzmán que incluía, además de la autorización del acuerdo, los términos de sustentabilidad de ese acuerdo.

PI