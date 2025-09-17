eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
VIVO Diputados sesiona sobre los vetos de Milei
Día clave

Diputados sesiona para decidir si rechaza los vetos de Milei a la emergencia en el Garrahan y el financiamiento a las universidades

  • Este miércoles, a partir de las 13, la Cámara de Diputados sesionará para voltear los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. Mientras, organizaciones sociales y sindoicales, junto a los jubilados, marchan frente al Congreso.

La Cámara de Diputados sesiona para rechazar o validar los vetos de Milei.
La Cámara de Diputados sesiona para rechazar o validar los vetos de Milei. NA

elDiarioAR

0

Será la primera prueba de fuego de Javier Milei desde que perdió las elecciones bonaerenses. Este miércoles, a partir de las 13, la Cámara de Diputados sesionará para voltear los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.

Afuera, en las calles, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales movilizarán junto a las columnas del peronismo, el radicalismo y la izquierda en una tercera edición de la marcha federal universitaria con un solo objetivo: ejercer presión social para torcer la voluntad de los diputados indecisos que el presidente logró convencer a base de ATN y alianzas electorales.

La sesión en vivo

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats