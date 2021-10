Con el dólar blue récord, Cerruti aseguró: "No hay ninguna posibilidad de devaluación, no agiten ese fantasma"

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, destacó este jueves que “el mercado del dólar blue es muy chico y se mueve por expectativas y rumores” y pidió que “no agiten el fantasma de la devaluación, no va a suceder”.

El dólar blue escaló a $197 y suma un nuevo récord histórico

"No hay ninguna posibilidad de devaluación. No agiten ese fantasma: no va a suceder", apuntó en rueda de prensa en Casa de Gobierno mientras le atribuyó el alza que evidencia el billete paralelo a “expectativas o rumores” dentro del propio sector financiero.

Asimismo, indicó que “crecen las reservas del Banco Central y las exportaciones y la economía se viene recuperando con números que superan incluso a la crisis del macrismo. Se está marchando a la estabilización de la economía”, evaluó y planteó la importancia del congelamiento de los 1432 productos para “defender el poder adquisitivo de los salarios”.

Con el dólar blue récord, el Gobierno advirtió: "No agiten una devaluación porque no va a suceder"

En ese sentido, resaltó que "el acuerdo de precios que se alcanzó con una enorme cantidad de empresas está funcionando y avanzando" y agregó que "los gobernadores y los intendentes están comprometidos en que se cumpla".

"Los gobernadores van a participar también del control. Esperemos que lo hagan todos", dijo Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que agregó: "(El jefe de gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta dijo que el problema son los monopolios formadores de precios, esa visión la compartimos. Sería bueno que no traten de minar este acuerdo".

En la misma línea, comentó que "comparte la visión" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que el "problema son los monopolios formadores de precios" y le pidió a la oposición que "no trate de minar" el acuerdo de la Secretaría de Comercio Interior con las empresas.

"Escuchamos al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que el problema son los monopolios formadores e precios. Le decimos que esa visión la compartimos y que entonces sería bueno que no traten de minar este acuerdo que estamos haciendo", expresó Cerruti, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En contraposición, la portavoz destacó que los "gobernadores y los intendentes están comprometidos en que se cumpla" el congelamiento de precios.

"El acuerdo de precios que se alcanzó con una cantidad enorme de empresas y que se fueron sumando otras después, incluso de firmada la resolución, está funcionando, está avanzando y los gobernadores y los intendentes están comprometidos en que se cumplan", insistió la funcionaria.

Al respecto, amplió que los "intendentes del Gran Buenos Aires han salido todo el fin de semana pasado a ver cómo se estaba cumpliendo en sus propios distritos" la resolución de la Secretaría de Comercio Interior, que abarca a 1.432 productos.

Por otra parte, ante un consulta, evaluó que lo "más antipático es que la gente llegue al supermercado y la gente se frustre porque no puede comprar lo que necesita comprar o tenga que elegir entre un producto u otro porque no le alcanza para comprar los dos".

Cerruti, sobre este punto, aseguró que "nuestra meta y nuestra mirada tiene que con aquellos que consumen y lo que pueden acceder todos los argentinos".

Por otro lado, destacó que el presidente Alberto Fernández Argentina llevará a la cumbre de Cambio Climático que se desarrollará en Glasgow, entre el lunes y martes próximo, una "posición importante sobre aumentar el compromiso que se había fijado en París sobre reducción de emisiones (de efecto invernadero)" y precisó que la "propuesta que se llevará lo aumenta hasta un 27 por ciento más"

La portavoz informó que, en el marco del G20 en Roma, el Presidente mantendrá entre sábado y domingo "reuniones generales y bilaterales", entre ellas con la canciller Angela Merkel y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y "seguirá buscando el respaldo internacional par llegar al mejor acuerdo con el FMI".

Antes del viaje de Alberto Fernández a la cumbre del G-20, la portavoz del Gobierno habló sobre la negociación con el FMI: "No se va a hacer nada a costa de la economía interna, de la comida, de la salud, la educación de los argentinos"

