Echan a un empleado de la Jefatura de Gabinete tras la difusión de un video donde Marcelo Moretti recibe dinero extraoficial

El Gobierno Nacional decidió desvincular a Francisco Carlos Sánchez Gamino, miembro en la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos (director de estudios para la Planificación Estratégica de la Dirección Nacional de Análisis y Estudios), que depende de la Jefatura de Gabinete a cargo de Guillermo Francos, por estar vinculado al hecho donde se ve al presidente del club San Lorenzo, Marcelo Moretti, recibir dinero extraoficial para fichar a un jugador de las inferiores.

Fuentes ligadas a Francos aseguraron a elDiarioAR que Sánchez Gamino “era un funcionario de cuarta linea”, supuestamente sin vínculo con el ministro coordinador. Fue despedido a primera hora de hoy, señalaron.

Durante este episodio, aparece Sánchez Gamino, en la oficina junto a Moretti, presenciando el momento en el que recibe dinero por parte de la madre del jugador; este suceso, que data del año 2024, fue el motivo por el que la Jefatura de Gabinete de Ministros decidió su cesantía.

Sánchez Gamino fue designado en septiembre de 2024 “en el cargo de director de estudios para la Planificación Estratégica de la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, nivel B - grado 0 del convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto n° 2098/08”, se comunicó en su momento en el texto publicado en el Boletín Oficial.

Qué pasó

Moretti quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores.

En el video, que fue publicado por Canal 9, se ve cómo Moretti habría recibido US$25.000 por parte de la madre de un juvenil, a mediados del 2024.

En la primera parte del informe se escucha la charla entre la madre del jugador y Moretti, donde ella le dice que entregarle la suma de dinero “no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema”.

Luego, le ofrece pagarle primero US$10.000, a lo que Moretti contesta tajante: “25 mil… La idea es que estén antes”. La madre del chico acepta, pero le insiste: “Al chico fichámelo”.

Después está la parte de la cámara oculta, que es la reunión entre la madre del jugador y Moretti en una oficina.

En ese momento se realiza la entrega de US$20.000 que Moretti guarda rápidamente en su saco pese a la insistencia en que cuente los billetes.

Finalmente, el presidente de San Lorenzo pregunta “cómo está el nene” y charla sobre las restricciones que se ponen los jugadores con el objetivo de rendir para el equipo.

Durante la cámara oculta a Moretti aparece también Sánchez Gamino.

A Moretti también se lo investiga en las últimas horas tras trascender que San Lorenzo emitió cheques sin fondos entre marzo y lo que va de abril de este año por la suma de $375.818.923,73, según los registros oficiales de la Central de Deudores del Banco Central.

