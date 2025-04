Echaron del Estado al fotografo que permitió identificar al gendarme que atacó a Pablo Grillo

La represión contra Pablo Grillo en la manifestación del pasado 12 de marzo de los jubilados sigue dando qué hablar. El Gobierno echó recientemente de la Secretaría de Cultura a un fotógrafo de su plantilla que aquel día tomó la imagen que días después permitió identificar al gendarme que disparó la granada de gas lacrimógeno que impactó gravemente en el joven de 35 años.

El fotógrafo en cuestión es Kaloian Santos Cabrera, quien combinaba su trabajo en Cultura de la Nación con coberturas como reportero gráfico freelance desde hace más de diez años. Ayer denunció que le bajaron su contrato en el Estado el lunes 31 de marzo “por órdenes de arriba”, luego de que una imagen suya del día de la marcha de los jubilados aportara una pieza clave para reconstruir cómo fue la represión en la que acabó malherido Grillo.

Santos Cabrera tomó la foto que le permitió a la plataforma Mapa de la Policía identificar al gendarme de apellido Guerrero, con legajo número 103208, de la Unidad Móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI). En la secuencia que tomó, el cabo Guerrero aparece disparando granadas de gas lacrimógeno de modo contrario a como lo exige el protocolo de seguridad. Quince días después de ese episodio, Santos Cabrera perdió su contrato como miembro del equipo de prensa de la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli y con sede en el Palacio Libertad (ex-CCK).

“El lunes la directora de prensa de la secretaría de Cultura me llamó y me dijo que le bajaron mi nombre para desafectarme. Me dijo que el pedido ‘viene de arriba’. Yo no había caído en ninguna de las listas anteriores y mi labor fotoperiodística es conocida desde hace 15 años. A mi lo que me dicen es que es por una reducción de plantilla, pero fue muy personal porque solo me redujeron a mí de todo el área”, relató Santos Cabrera en el programa QR del canal BravoTV.

“Yo no tengo pruebas pero tampoco dudas. Si el despido fue por esta foto me siento orgulloso. Y está el hecho de que no es hacia mí, sino hacia nuestro gremio. Hay un búsqueda de disciplinamiento”, denunció sobre el accionar de la administración de Javier Milei. Adelantó que hará una presentación junto con el sindicato de ATE, porque a principio de año ya le habían prometido que su contrato iba a ser renovado hasta diciembre de este año, luego de aprobar el examen de idoneidad que impuso el Gobierno a todos los empleados públicos.

La historia de la foto del gendarme “Rambo”

Santos Cabrera logró capturar con su cámara al gendarme Guerrero en un momento posterior a que disparó la granada de gas lacrimógeno que impactó en Grillo, el 12 de marzo alrededor de las 17, sobre la calle Yrigoyen, a metros del Congreso. No se enteró de esa revelación hasta horas después de la represión, cuando vio un primer video del Mapa de la Policía donde reconstruyen el disparo en línea recta efectuado desde un pelotón de la fuerza federal que conduce Patricia Bullrich.

Santos Cabrera cubrió la marcha desde un costado de la plaza, por lo que tomó imágenes de perfil del pelotón de gendarmes abriendo fuego contra los manifestantes. “La represión fue tan brutal, como nunca vi antes, porque estaban disparando a manifestantes que estaban en la plaza, donde había jubilados, familias y la prensa. Sentí temor y al resguardarme advierto que había un gendarme que disparaba en forma correcta a 45 grados y había otro que se creía ‘Rambo’ y disparaba en forma recta. Pensé que ahí donde cae este proyectil puede matar a alguien”, relató en QR.

Luego de hacer su cobertura, que se publicó en distintos medios y en sus redes, vio el video del Mapa de la Policía que reconstruyó desde dónde salió el disparo a Grillo y ahí se dio cuenta que es paralelo al ángulo donde él estaba tirando sus fotos. “Yo hice una primera reconstrucción hasta las 4 de la mañana de esa noche y me doy cuenta que aparece el gendarme en perfil. Cuando amplío la foto logro reconstruir lo que es el apellido, pero como no soy perito se lo mando al Mapa de la Policía y ellos hacen un laburo increíble ubicando sus pasos”, contó.

Su imagen permitió determinar solo el apellido del gendarme: Guerrero, cuyo legajo tiene el número 103208 y de quien aún Bullrich no determinó ningún tipo de sanción. La foto de Santos Cabrera fue la pieza clave en un cotejo que hizo Mapa de la Polícia de distintas cámaras de televisión (principalmente los canales A24 y TN) que transmitían en vivo la represión y de un sinfín de fotografías y registros independientes. El gendarme quedó en evidencia porque, además de su actitud de “Rambo” –como lo calificó el fotógrafo–, fue el único que llevaba un uniforme color caqui, diferente al de sus compañeros de la fuerza.

Mapa de la Policía es una red que le hace un seguimiento pormenorizado a la violencia policial, integrada por múltiples actores como el CELS, el colectivo editorial Crisis, la Correpi, el Movimiento Nuestra América y hasta la legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Freire, entre otros. El trabajo de cotejo de las imágenes de la represión de la marcha de jubilados contó con la colaboración de peritos especializados como Willy Pregliasco y Martín Onetto.

MC