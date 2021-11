Alberto Fernández votó en Puerto Madero y dijo que "la democracia siempre se celebra"

El presidente Alberto Fernández emitió hoy su voto por la mañana en la UCA de Puerto Madero, donde llegó de la mano de Fabiola Yañez, y dijo que cada día que la Argentina vota "es un día valioso, importante".

"Venimos de emitir nuestro voto. La democracia siempre se celebra y cada vez que la Argentina vota es importante", señaló ante la prensa después de sufragar. El mandatario dijo que en estas elecciones legislativas todo está transcurriendo "con tranquilidad".

"Le pedimos a los argentinos que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos", apuntó. “Lo más importante es que hoy el pueblo se exprese y lo haga con toda su fuerza, con toda su convicción y a la noche escucharemos qué ha dicho”, indicó.

Al ser consultado sobre el diálogo con la oposición, Fernández respondió: “Siempre hemos tenido el diálogo abierto. En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social, por lo tanto el diálogo siempre está abierto, no es nuestro problema. No somos nosotros los que no queremos el diálogo”.

Luego contó que tras emitir su voto se iba a tomar un café con Leandro Santoro, primer candidato a diputado del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. "Después tengo trabajo en Olivos y después vemos cómo evoluciona el día", añadió.

Desde las 8 los argentinos votan en unas elecciones legislativas que definirán una nueva composición del Congreso nacional, en el que se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados -127 bancas- y un tercio del Senado -24-, en la última prueba electoral del año, que será clave para el rumbo del Gobierno de Alberto Fernández.

Unos 34 millones de argentinos están habilitados para votar en las 101.457 mesas dispuestas en centros de votación de todo el país, bajo un protocolo flexibilizado a partir de la mejoría que exhibe la situación sanitaria de la Argentina, que ya cuenta con más de la mitad de su población vacunada con dos dosis contra el coronavirus.

CB