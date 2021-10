José Castillo, del Frente de Izquierda: "Hay que controlar de verdad todo el comercio exterior y la fuga de capitales, nacionalizando la banca"

El economista José Castillo integra la lista de candidatos a diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) en la ciudad de Buenos Aires, la que encabeza Myriam Bregman. Es el segundo entrevistado por elDiarioAR en esta serie de ping pong de preguntas y respuestas sobre economía que inauguró ayer Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio.

¿Cómo se baja la inflación? ¿Sirven los controles de precios?

Sirven si se aplican de verdad, controlando y castigando con la ley de abastecimiento. Lamentablemente no es lo que ha hecho el Gobierno con los precios máximos del año pasado. La inflación se baja con un shock, que ataque todas las causas. Fortalecer el peso contra el dólar, lo que implica que no salgan más dólares por pagos de deuda; un fuerte control de precios de la canasta básica; un sendero claro para los precios administrados, las tarifas; y una emisión monetaria moderada a partir de un Banco Central no quebrado como el actual, que tiene una deuda de 4,5 billones de pesos con los bancos en bonos. Por sobre esto, con un gobierno fuerte que se imponga y discipline a los factores de poder.

¿Cómo se baja el desempleo?

Con un gran plan de obras públicas, centrado en la construcción de viviendas populares. Se pueden construir 500.000 viviendas, generando dos millones de puestos de trabajo financiados por el no pago de la deuda externa.

¿Está de acuerdo con cambiar la legislación laboral y cómo?

No. Defendemos los derechos de los trabajadores, todos y cada uno, tan duramente conquistados. Lo que hay que hacer es blanquear todo el trabajo en negro, sancionando a quien no lo hace.

¿Cómo hacer para que los salarios recuperen poder de compra?

Otorgar un aumento de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, ajustarlo a partir de ahí mensualmente por inflación y reabrir todas las paritarias.

¿Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo, y cómo? ¿Cuánto debería durar el cepo?

Hay que controlar de verdad todo el comercio exterior y la fuga de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Hay que controlar las grandes operaciones y no la pequeña compra individual.

¿Qué partidas del gasto público deberían bajar?

Los subsidios a las grandes empresas, como las petroleras, gasíferas y las que se otorgan a las empresas de servicios públicos privatizados.

¿Hay que reducir el empleo público? ¿Por qué?

No. Se necesitan más maestros y profesores, más trabajadores de la salud. En todo caso hay que reducir el gasto en ñoquis de los partidos patronales.

¿Hay que privatizar empresas públicas? ¿Cuáles?

No. Al revés. Hay que reestatizar las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de sus trabajadores y usuarios.

¿Hay que subir o bajar impuestos? ¿Cuáles?

Hay que subir los impuestos a los ricos, a las grandes fortunas y empresas. Y eliminar el impuesto al consumo popular, como el IVA a la canasta básica. Y eliminar el impuesto a las ganancias cuarta categoría, impuesto al salario.

¿Qué medidas se podrían adoptar a favor de las pymes?

Créditos a tasa subsidiada otorgadas por una banca nacionalizada. La ampliación de un mercado interno a partir de la recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

¿Le parece bien el endeudamiento que tomó Mauricio Macri? ¿Cómo podría haberse evitado?

Fue un desastre. La deuda externa es, desde la dictadura militar para acá, el gran drama argentino. No hay salida sin dejar de pagarla.

¿Qué condiciones aceptaría en un programa del FMI y cuáles no?

No aceptaríamos ningún acuerdo con el FMI.

¿Le parece bien proteger a la industria con los aranceles actuales y licencias no automáticas? ¿por qué?

Hay que proteger con medidas específicas a la pequeña y mediana industria. La verdadera medida de protección es la nacionalización del comercio exterior.

¿Está de acuerdo con que el país firme tratados de libre comercio con otros países, como hizo con la Unión Europea?

No, los acuerdos de libre comercio no sirven para el desarrollo del país. Y mucho menos con países imperialistas. Sí serviría una gran integración económica latinoamericana.

¿Cómo se transforman los planes sociales en empleo?

Creado empleo genuino, con un gran plan de obras públicas, de construcción de viviendas populares.

¿Qué productos y servicios debe producir la Argentina y cuáles no?

Todos los que el país necesite y sea capaz tecnológicamente de producir. El resto lo debemos buscar en la economía del resto de Latinoamérica, centralmente.

¿Qué obras de infraestructura deberían hacerse?

Más escuelas. Más hospitales. Reconstruir la red ferroviaria.

¿Cómo lograr el acceso a la casa propia?

Con crédito hipotecario a tasa cero otorgado por la banca pública. Para eso es necesario nacionalizar la banca.

¿Cómo se resuelve la dificultad para alquilar?

Con promoción de más oferta para alquilar, con un impuesto a la vivienda ociosa. En el mediano plazo con la construcción de viviendas populares.

¿Deberían aumentar las tarifas de energía y transporte para las clases media y altas? ¿Por encima de la inflación, como con Macri?

Lo central es reestatizar las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios. Desde ahí hay que discutir un régimen tarifario que garantice tarifa popular a quien la necesite. Y cobre más a quien más puede pagar.

Ante la crisis climática, ¿cuáles cree que son los sectores de la economía que hay que impulsar y, en oposición, cuáles cree que deberían ser relegados?

Hay que prohibir el fracking, la megaminería a cielo abierto y el proyecto de megafábricas porcinas. Hay que impulsar la agroeconomía popular sustentable y las energías renovables.

¿Qué opina del impacto ambiental del fracking, la minería a cielo abierto, la fumigación con agroquímicos, la deforestación para la agricultura y la ganadería o las industrias que contaminan ríos como el Riachuelo?

Es un desastre. Hay que prohibirlos de inmediato y castigar a los contaminadores.

