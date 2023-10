Ausentes en las PASO, protagonistas el 22-O: el voto más buscado es el de las mujeres que llegan “informadas” a la urna

La propuesta de la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, generó ruido dentro de La Libertad Avanza. Autopercibida como “antifeminista”, Lemoine anticipó que tiene en carpeta un proyecto de ley para que los progenitores “puedan renunciar a la paternidad”. La candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, hizo público su rechazo: “No estoy de acuerdo y creo que el crimen del aborto no se resuelve quitándole la responsabilidad a la otra contraparte del asunto, que es el hombre”.

Lo de Lemoine parece ser otra piedra en el camino para La Libertad Avanza, que no logró conversar con las mujeres y diversidades ni siquiera en este último tramo de la campaña. Es todo un obstáculo para los liberal-libertarios porque necesitan que el domingo los vote ese porcentaje de personas que no fueron a las urnas en las PASO para ganar en primera vuelta o llegar al balotaje. De ese porcentaje -un 10%, que podría traducirse en un 5% o 6% descontando a los que no concurrirán- la mayoría son mujeres. Las tres fuerzas quieren esa porción de votantes.

Pero las mujeres llegan a las urnas habiendo reflexionado, informadas sobre las propuestas de los espacios políticos o candidatos. Ellas valoran más las cuestiones vinculadas a la economía y a las políticas públicas. Economía y políticas públicas son dos aristas sensibles a la hora de cuidar y criar. Sobran progenitores evasores. Hay datos: según cifras oficiales, en la provincia de Buenos Aires -territorio que pelea la candidata Lemoine- 7 de cada 10 mujeres separadas del progenitor no recibe cuota alimentaria. ¿A nivel nacional? En Argentina, 3 de cada 5 hogares a cargo de mujeres no reciben la manutención, que es obligatoria, en tiempo y forma. Y un 1.600.000 mujeres crían a sus hijos e hijas solas. Unos 3.000.000 de menores de edad viven en hogares monomarentales, según difundió Amnistía Internacional.

El proyecto de ley que anticipó Lemoine en el canal de streaming Neura se viralizó rápidamente. Fue un tiro en el pie en el tramo final de una campaña que, según los sondeos de La Libertad Avanza, viene siendo favorable para su espacio. Villarruel se expresó en contra de la propuesta. Pero otros referentes del movimiento más votado en las PASO, en off y a elDiarioAR, fueron menos sutiles: “Una idea de ella (en referencia a Lemoine), inoportuna e inentendible”.

“El voto de las mujeres marca, y marcará el domingo, una diferencia significativa”, dice Paola Zuban, directora de la consultora Zuban Córdoba, politóloga e investigadora de opinión pública. En julio, Zuban elaboró un informe en el que explica qué se pone en juego en el voto femenino: “A diferencia de los varones, cuyo voto es ‘visceral’, las mujeres valoran más las cuestiones vinculadas a la economía y las políticas públicas. Se informan, analizan, reflexionan y luego van a votar. Surge de los focus group que las que acceden a información tienen claro que es una mejor opción el espacio que propone la creación de guarderías en los lugares de trabajo en vez de los que niegan la brecha salarial, por ejemplo”, amplía Zuban. En el último debate presidencial, Javier Milei desconoció que en la Argentina mujeres y varones perciban salarios distintos por igual tarea. Cantidad de investigaciones lo desmienten, una es esa.

La agresividad de Milei aleja a las mujeres

“La composición del voto de (Javier) Milei tiene una característica muy marcada: cada 10 votantes, seis son varones. Y a lo largo de toda la campaña no pudo romper esa estructura, tampoco transformarla. Cuando vamos a lo cualitativo, en las entrevistas o focus group, las mujeres resaltan que Milei tiene un atributo muy marcado de agresividad y eso de alguna manera las aleja de su forma de pensar. Ellas son, sin duda, las que deciden su voto con más información y de manera más racional”, observa Manuel Zunino, que dirige junto a Santiago Giorgetta la consultora Proyección.

“Los votos en blanco son cinco o seis puntos decisivos”

Las PASO fue el comicio con menos concurrencia desde el retorno de la democracia. Votó el 69% del padrón. Si el domingo la participación asciende a 80% se sumarían 3.400.000 nuevos votantes. A ellos se pueden agregar más de 750.000 que votaron a espacios que no superaron el 1,5% en las PASO. De acuerdo con el análisis de la consultora Betta Lab, que dirigen Juan Belbis y Antonio Milanese, los nuevos votantes serían mayormente mujeres, aproximadamente 55% frente a un 45% de hombres. Por lo tanto, los votantes en disputa se distribuirían de la siguiente manera: 1.950.000 hombres y 2.250.000 mujeres. A ninguna de las tres fuerzas mayoritarias le sobra: deben ir a conquistar ese voto.

Para Alfredo Serrano, doctor en Economía y director de Celag, es “absolutamente importante conquistar el voto el blanco” dado que entre los 5 y 6 puntos en disputa la mayoría son mujeres. También importan los votos de las personas que apostaron a partidos que no llegaron a esta instancia de la elección presidencial. Serrano insiste: “Los votos en blanco son cinco o seis puntos decisivos”. Y sigue: “La relación con la cuestión económica y también la seguridad es importante para las mujeres. Ellas votan con espíritu crítico, son exigentes. Y hay algo más, las mujeres esperan. Están ‘esperando’: en medio de grandes dificultades económicas esperan que las medidas que se tomaron en el último mes den resultado”.

VDM/JJD