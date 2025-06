Maradona: hay fecha para el sorteo del Tribunal, pero el juicio podría quedar atrapado entre recusaciones y planteos

No hay antecedentes en la historia judicial argentina: el juicio por la muerte de Diego Maradona terminó anulado luego de que se confirmara la participación de la jueza Julieta Makintach en una miniserie sobre el debate en el que ella, además, sería protagonista. Pero en la semana hubo novedades. El 19 de junio se sorteará vía bolillero un nuevo Tribunal. Hubo incorporaciones y reubicaciones entre los equipos de abogados de las querellas y las defensas. Y sobre Makintach cayó una denuncia que podría, si no renuncia antes, destituirla.

Antes del sorteo para conformar un nuevo estrado, las partes –fiscales, querellas y defensas– fueron citados para el jueves próximo para una “reunión informativa”. La invitación fue hecha por la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Isidro. Para los abogados consultados por elDiarioAR es toda una rareza: “¿Para informarnos qué?”, repiten. No hay obligación legal de asistir, pero la citación es tan extraña que habría asistencia perfecta.

El pedido que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron hace apenas cinco días, dio resultado. Reclamaron a la Cámara de Apelaciones de San Isidro que se designen cuanto antes a tres jueces y un cuarto sustituto. Serán sorteados el 19 de junio, un mes antes del arranque de la feria judicial, de manera manual –a bolillero– y con la presencia de las partes “a fin de asegurar el más alto grado de transparencia y garantizar la legitimidad de los actos procesales”.

El Juzgado de San Isidro cuenta con siete tribunales abocados a las causas criminales. Pero los magistrados del Tribunal Oral en lo Crimina (TOC) 2 no puede tomarlo, dado que Makintach formaba parte de ese estrado. El 3, que era el tribunal que terminó anulando el juicio, no entra en el bolillero por esa misma razón. No es posible que el TOC6 vaya a sorteo porque ese tribunal conducirá el juicio por jurados al que se someterá Gisella Dahiana Madrid, la octava imputada por la muerte de Maradona. Así, el TOC 1 y el 7 estarían habilitados. El 5 también pero hay un detalle: es el trío de magistrados que se abstuvo el año pasado de tomar el caso.

Mucho bolillero, pocos tribunales. Puede suceder que algún tribunal se excuse y no acepte el caso. Y también puede suceder que alguna de las partes recuse al estrado que resulte elegido por azar. El juicio en el que los fiscales intentan demostrar que existió un “plan criminal” para terminar con la vida del exfutbolista debe volver a hacerse, desde cero. Pero en las 21 audiencias que pasaron se produjo tanta prueba y se escuchó a tantos –44– testigos que, incluso con un tribunal de estreno, este escenario admite cambios en las estrategias. “Nada va a ser igual. Las partes ya conocieron la evidencia, pudo intuir la estregia de uno y de otro... Es como si hubieras visto las cartas con la que juega el contrincante”, explicó a elDiarioAR uno de los abogados que participó del juicio.

El equipo que defiende al neurocirujano Leopoldo Luque, médico de confianza y amigo de Maradona, incorporó a Francisco Oneto en la defensa. Este abogado saltó a la fama con una declaración hecha a la televisión: “Soy abogado nivel Dios”. Hace dos años fue candidato a vicegobernador de la Provincia por La Libertad Avanza: quedó tercero. Oneto defiende a Javier Milei en la causa $LIBRA y en la denuncia que presentó en la Justicia Jorge Fontevecchia, dueño del grupo Perfil.

Vadim Mischanchuk, representante de la psiquiatra Agustina Cosachov, anticipó que piensa integrar a la defensa a un abogado de mucha experiencia, de perfil técnico y sin ambición de presencia en los medios. A elDiarioAR evitó mencionar de quien se trata pero sí dijo que es un ex defensor oficial. Trascendió que Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante en el litigio del hijo menor de Maradona, Dieguito Fernando, se apartaría de la causa. En realidad, supo elDiarioAR, Baudry no deja el caso sino que bajará el perfil mediático.

“Justicia Divina” iba a llamarse la miniserie de seis capítulos. En su rol de jueza y mujer, casada, madre de dos hijos, con 27 años de trayectoria judicial, Julieta Mackintach iba a ser la protoganista del documental sobre el juicio en el que ella misma tenía voz y voto. Luego de que la Fiscalía 1 de San Isidro descubriera su participación en el audiovisual, sus mismos colegas apartaron a la jueza y anularon el juicio, que había arrancado el 11 de marzo.

La suerte de Makintach no depende de un bolillero. El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand –vendría a ser el jefe máximo de los fiscales en la Provincia– denunció a la jueza en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Deberá sortearse un tribunal que juzgará a la jueza. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, Hilda Kogan, estará a cargo del debate. Cinco legisladores –senadores o diputados con título de abogado– y otros cinco abogados harán las veces de conjueces.

De ahí a un juicio político hay un paso. De darse el jury y comprobarse la culpabilidad de la magistrada, lo que sigue es la destitución. Makintach puede renunciar a su cargo antes. Quienes la conocen dudan de esa posibilidad. Jueza natural del TOC2, invitada al 3 como vocal en el juicio por la muerte de Maradona, Makintach fue licenciada por 90 días y sus clases de Derecho Penal en la Universidad Austral fueron, por el momento, suspendidas.

VDM/DTC