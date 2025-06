Maradona: Francisco Oneto, el abogado de Milei, se suma a la defensa de Luque

Francisco Oneto salió de la Universidad de Buenos Aires con el título de abogado penalista en 2012. Se especializó en Criminología. Saltó a la fama con una declaración hecha a la televisión: “Soy abogado nivel Dios”. Fue, en 2023, candidato a vicegobernador de la Provincia junto a la actual diputada Carolina Píparo por La Libertad Avanza: quedaron terceros, con el 24%. El año pasado, Oneto asumió la defensa de Máximo Thompsen, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Defiende a Javier Milei en la causa $LIBRA y en la denuncia que presentó en la Justicia Jorge Fontevecchia, dueño del grupo Perfil, luego de que el Presidente lo llamara “ensobrado”, “tinturelli”, “pautero”, “empresario prebendario” y “quebrador serial”. Hoy Oneto se sumó al equipo de abogados que defiende a Leopoldo Luque en la causa Maradona.

elDiarioAr pudo saber que la decisión fue de Luque, el neurocirujano. La incorporación de Oneto se dio después de que Luque aceptara como condición que Julio Rivas y Mara Digiuni, abogados originales, siguieran al frente de la dirección de la defensa. El neurocirujano quiere la representación de Oneto por una cuestión bastante simple: “Es el abogado de Milei”, dijeron allegados al médico. Y también porque el neurocirujano se siente de antemano condenado.

Lo suma porque no tiene nada qué perder y porque Oneto funciona en dos sentidos: perfil mediático alto y cierta astucia para embarrar la cancha. Por ejemplo, presentar un “non bis in idem”, un recurso técnico que en la Provincia impide que a una persona se la persiga dos veces por el mismo delito. Puesto que el juicio se cayó, este artilugio tendría sentido.

A la espera de que sorteen un nuevo Tribunal, tras el escándalo que armó el documental de la jueza Julieta Makintach, se viene una temporada de recursos y planteos que las partes -fiscalía, querellas y defensas- deberán responder. ¿Cuándo arranca “el segundo juicio” por la muerte de Maradona? Los tiempos son inciertos. Aun no conformaron el cuarteto de jueces que pidieron los fiscales. A esto se suma que el juez que resulte sorteado tiene derecho a excusarse. Hay un Tribunal, el número 7, que no puede tomar la causa porque aceptó el juicio por jurados de Gisella Dahiana Madrid, la otra enfermera imputada. Además, el calendario de debates ya está completo este año. Y no es posible -o al menos no correspondería- aplazar un juicio para darle lugar a otro.

Luego de confirmarse que la jueza Makintach, que integraba el TOC3 como vocal, participaba del documental “Justicia Divina”, el juicio se cayó. Makintach era la protagonista de la miniserie de seis capítulos de media hora cada uno que retrataba su labor como magistrada en el mismo debate en el que tenía voz y voto. Habían pasado 21 audiencias, 44 testigos y cantidad de prueba presentada. Todo volvió a cero la semana pasada.

A más de cuatro años de su muerte de Maradona, el TOC3 de San Isidro debía resolver sobre la cadenas de mando y responsabilidades médicas entorno a ese hecho. Hay ocho imputados: Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicoanalista; Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom –empresa tercerizada de Swiss Medical para cuidados domiciliarios–; los enfermeros Ricardo Almirón y Gisella Madrid, que pidió ser juzgada aparte, en un juicio por jurados; y Pedro Di Spagna, médico clínico. Para todos corre la misma imputación, homicido simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre ocho y 25 años de cárcel. Para los fiscales todos participaron de un plan criminal para terminar con la vida de Maradona.

VDM/MC