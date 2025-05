Apareció un video en el que la jueza Makintach admite que estaba grabando un documental

Un nuevo fragmento de la grabación del documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona muestra a la jueza Julieta Makintach, apartada de la causa, hablando abiertamente sobre el tema.

“Cuando me preguntaron si tenía ganas de hacer un documental vinculado a este juicio, me pareció raro, me sorprendió. Claramente no es un ámbito mío. Yo suelo escribir de noche y hacer sentencias. Pero me pareció que este juicio merecía, porque la sociedad lo iba a esperar, que el poder judicial le rindiera cuentas de su trabajo, que le explicara qué hace y cómo lo hace”, dice la jueza.

“Me parece que nadie mejor que nosotros, porque somos los seres humanos que estamos detrás de este juicio, los que podemos dar explicaciones a la sociedad de cómo la justicia resuelve esto. Nosotros no somos más que representantes de la sociedad que busca hacer justicia”, añadió, y aseguró: “Me parece que es un servicio público y que hoy la publicidad de este tipo de casos se lleva a cabo así, con entrevistas y con diálogos y con documentales”.

Makintach fue apartada del juicio este martes después de que se hicieran públicos los videos que indicaban que formaba parte de la producción audiovisual sobre el jucio. De hecho, en la sala de auciencias se presentó el tráiler de “Juicio Divino”, como al parecer se iba a llamar la serie.

Hasta este martes, la magistrada negó que hubiera una producción, pero aparecieron los videos que la muestran caminando por el Juzgado y ofreciendo una entrevista, acompañada de un equipo de produccción audiovisual y una guionista, su amiga íntima.