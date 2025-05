Indefinición sobre el futuro del juicio por la muerte de Maradona: el tribunal citó a las partes para el jueves

Ya no eran tres sino dos jueces: un rato antes, Julieta Makintach había salido en su camioneta desde el estacionamiento del Juzgado con rumbo desconocido. Acababa de ser expulsada por sus mismos colegas de estrado. Dos horas de cuarto intermedio después, Maximiliano Savarino, el presidente del Tribunal, y la vocal Verónica Di Tommaso, pidieron a las partes que propusieran cómo seguir con el juicio en el que intentan determinar las circunstancias de la muerte de Diego Maradona. La Fiscalía planteó que se sortee un nuevo Tribunal. Esa idea, que tuvo adherencia de la mayoría de las partes, guarda dentro de sí una consecuencia: todo volvería a cero con nuevos jueces. Es algo así como plantear una nulidad pero obviándola.

Julieta Makintach había formado mayorías. Por ejemplo, dispuso el allanamiento a la Clínica Olivos, que produjo prueba. “El 50% de esa decisión la tomó Makintach. ¿Vale o no vale?”, preguntó Patricio Ferrari, el fiscal, a viva voz. Con el voto de Makintach también se detuvo a Julio Coria, el custodio de Maradona. “Cómo será validado ese testimonio”, siguió Ferrari. Para el fiscal, la posibilidad de designación de un nuevo juez no corresponde. Ese magistrado debería ver y oir las 19 audiencias, no regiría para él la inmediatez necesaria de los testigos, de la prueba. El Tribunal está, para la fiscalía, “contaminado”: “A veces hay que dar un paso para atrás para dar dos para adelante. Después de lo que vimos respecto de Makintach, los actos quedaron teñidos de sospechas. Deben designarse nuevos jueces hábiles para que prosigan con el proceso”.

Todas las querellas se plegaron a la fiscalía. Así, el presidente Savarino y la vocal Di Tommaso deben decidir sobre su propio destino: ¿harán lugar al pedido de la fiscalía, que pide su apartamiento? ¿O tomarán en cuenta las propuestas de las tres partes que propusieron opciones? Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, adhirió parcialmente: “No creo que sea necesario conformar un nuevo tribunal, los dejaría a ustedes con un nuevo integrante”. Nicolás D'Albora, representante de Nancy Forlini –médica, administradora de Swiss Medical– pidió, directamente, la nulidad del debate. Diego Olmedo, por el psicólogo Carlos Díaz, sugirió que los jueces deben seguir en el proceso y sumar a un tercer juez y a un cuarto magistrado.

El dúo que quedó del TOC3, pidió una nueva audiencia para el jueves, la 21. Como resolverán cuestiones de fondo, las hijas de Maradona –Dalma, Gianinna y Jana–, Verónica Ojeda –madre de Dieguito Fernando– y las hermanas del ex futbolista deben estar presentes. Lo mismo corre para los siete imputados. El juicio pegó una vuelta inesperada. Desde hace doce días; es decir, tres audiencias, no se habla de cómo murió Maradona y de quiénes son los responsables de su fallecimiento ocurrido hace casi cinco años.

VDM/MG