Victoria Villarruel le respondió a Lilia Lemoine: “El crimen del aborto no se resuelve quitándole la responsabilidad al hombre”

La candidata a vicepresidenta en la fórmula que encabeza Javier Milei por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, salió este miércoles al cruce de las declaraciones de la aspirante a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por su espacio, Lilia Lemoine, quien días atrás se manifestó que en caso de llegar a la cámara Baja el primer proyecto que presentaría consistiría en otorgarle a los hombres el “derecho a renunciar a la paternidad”.

“No estoy de acuerdo y creo que el crimen del aborto no se resuelve quitándole la responsabilidad a la otra contraparte del asunto, que es el hombre”, respondió Villarruel ante una consulta de elDiarioAR en la previa al cierre de campaña del partido libertario en el Movistar Arena. Y agregó: “Al contrario, creo que todos somos responsables de nuestros actos y el derecho a la vida se entiende de esa forma también”.

Qué dijo Lemoine

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? ¿Porque les dijeron que tomaban la pastilla? Porque hay muchas mujeres que para enganchar un tipo se aprovechan”, cuestionó Lemoine en Una Hora y Gracias, el programa que conducen los periodistas Guadalupe Vázquez y Diego Lewen en el canal de streaming Neura Media, al ser consultada sobre lo que haría apenas ocupe su banca.

Al cuestionar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, señaló que su proyecto, que según dijo forma parte de una centena de iniciativas que tiene pensadas, busca darle al hombre el derecho a decidir si quiere ser padre o no. “¿Por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura?”, cuestionó y explicó que de ocupar una banca redactaría el proyecto para que “la mujer”, en un plazo de quince días, “notifique al padre” y “que el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”.

Pese a sus dichos aseguró no estar “ciento por ciento en contra del aborto” y que en redes sociales le dicen “abortera”.

“Yo creo que hay casos especiales y hay que tenerlos en cuenta. Yo no creo que una chica de 9 años, que la violaron o la usan para prostituirse, deba ser madre”, lanzó Lemoine. Sin embargo justificó su idea en “el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres” que tienen las mujeres.

Quién es Lilia Lemoine

Lilia Adela Bolukalo Lemoine es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en La Libertad Avanza (ocupa el octavo lugar entre los postulantes libertarios), el espacio a través del que Javier Milei busca alcanzar la presidencia. Tiene 43 años, se define como “antifeminista” aunque dice que en redes sociales la tildan de “abortera” y en las últimas horas cobró gran notoriedad por anticipar que, de llegar a ser legisladora, presentará un proyecto de ley para que los hombres “puedan renunciar a la paternidad”. Tiempo atrás, además, había dicho que intentaría derogar la ley 27.610 que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito.

Lemoine se opone a “la casta”, tal como lo hace Milei, pero trabaja como asesora en la Legislatura porteña. Compite por una banca en la Cámara baja aunque dijo en declaraciones a la periodista Guadalupe Vázquez en el programa Una Hora Y Gracias que se emite por el canal de streaming Neura Media: “me chupa un huevo ser Diputada”.

Tiene 124 mil seguidores en Instagram y 75 mil en X (ex Twitter), por lo que algunos la definen como “influencer”. Su desembarco a las redes sociales no fue por la política. Había llegado antes por su hobby: cosplayer, que inició cuando tenía 29 y consiste en la interpretación de personajes específicos de ficción, como superhéroes, y la interacción con comunidades de subculturas que centran su entretenimiento en juegos de interpretación de roles. Del contenido que sube se desprende que es “terraplanista”: tal cual lo explica en algunos de sus videos, no cree que la tierra sea esférica.

Logró que el propio Milei encarne a Ancap, un héroe anarcocapitalista, durante 60 minutos. Eso fue años atrás. Hoy, Lemoine y Milei comparten otras cosas. Ella lo maquilla, le corta el pelo y lo retrata. Es la vicepresidenta del Partido Libertario, una de las fuerzas que integra La Libertad Avanza, y hace las veces de asesora de imagen mientras aspira a ser vocera presidencial.

Pese a todo esto, para Lemoine a ella “la subestiman”. No le gusta que se la nombre como “maquilladora y peluquera” porque se define, como dijo en una entrevista con el diario El País de España, como “una de las mejores cosplayers del mundo”. Además, contó, trabajó en informática y fue parte de “la batalla cultural contra el feminismo y la cuarentena”. De hecho, durante la pandemia, tomó dióxido de cloro para prevenirse del contagio del COVID-19. Esas dos luchas para ella son cucardas. Y las quiere lucir.

Para la candidata de Milei, “la izquierda es violenta” y la “quisieron matar”. Lo dijo porque el 4 de septiembre, en un acto que encabezó la diputada nacional y candidata a vicepresidenta por su mismo espacio, Victoria Villarruel, “contra las víctimas del terrorismo” denunció que la rociaron con nafta. El ataque no fue esclarecido, pero fue vinculado a la promoción de Lemoine de un tratamiento oftalmológico para aclarar el color de ojos capaz de provocar ceguera.

Vive en Villa Santa Rita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se crió en provincia de Buenos Aires, en José León Suárez. Su mamá es una peluquera simpatizante del Partido Intransigente y su papá es un comisario de la policía definido, según El País, como “afín al peronismo de libre mercado”.

En la década de los '90 se mudó con su familia a Aguas Verdes, en la costa Atlántica. En Mar de Ajó, a pocos kilómetros de allá cursó el primer año de Ingeniería en Sistemas. La informática siempre le llamó la atención. Eso derivó en que más tarde conociera una nueva pasión: los videojuegos. También le abrió puertas en el mercado laboral y pasó por empresas como Fibertel, Hewlett-Packard e IBM. Según El País, Lemoine “prefería la parte técnica, pero las empresas la asignaban en puestos de atención al cliente” y “cuando empezó a cansarse de las empresas de informática hizo un curso de efectos especiales”.

Su presente está enfocado en su futuro y, como si fuera una niña, sus ganas de trabajar en política tienen que ver con tachar un deseo más de su lista. Lo dice ella en su perfil de LinkedIn: “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como Efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer... y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad. Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023”.

El pensamiento de Lemoine

IG