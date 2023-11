Boca, River y otros clubes rechazaron el modelo de sociedades anónimas que propone Milei

Varios clubes de fútbol argentinos, entre ellos, Boca Juniors y River Plate, se pronunciaron hoy en contra del modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que propone el candidato a la presidencia por La Libertad Avanza, Javier Milei.

El primero en pronunciarse fue el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina. Se sumaron después clubes como San Lorenzo, Independiente, Racing y, finalmente, Boca y River.

“Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande”, señaló el “Xeneize” en su cuenta de X.

Convencido de la función trascendente que cumplen los clubes en Argentina desde hace más de un siglo, Boca Juniors se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que implique su privatización o venta. — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 11, 2023

“La vida de Boca Juniors está ligada de manera indisoluble al lugar donde nació, creció y tomó la dimensión que hoy lo ha vuelto un movimiento popular reconocido en el mundo. Por eso siempre estará comprometido con la realidad social donde desarrolla sus actividades deportivas y culturales. Convencido de la función trascendente que cumplen los clubes en Argentina desde hace más de un siglo, Boca Juniors se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que implique su privatización o venta”, añadió.

River, en tanto, expresó: “Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de Grandeza”.

Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y… https://t.co/9Ytl2x4sNY — River Plate (@RiverPlate) November 11, 2023

Milei, candidato a presidente por LLA en el balotaje que se llevará a cabo el domingo 19 del corriente, manifestó su adhesión -al igual que el expresidente Mauricio Macri- a la conformación de SAD en el fútbol argentino adhiriendo al “modelo inglés”, según reveló en distintos reportajes periodísticos.

#AAAJ 🇦🇹 Desde hace 7 años, nuestra Institución rechaza el proyecto que intenta establecer las Sociedades Anónimas Deportivas y con ello la privatización de los clubes.



Creemos en el rol social que tenemos los clubes y que los mismos son de los socios y las socias.#NoALasSAD https://t.co/ZMDlJzMb20 pic.twitter.com/CVU7JA02P5 — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 11, 2023

San Lorenzo, siempre antes... 💙❤️



Artículo 8° del Estatuto: "No se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario que implique la intromisión de capitales privados en la administración y gobierno del club, ni resolver la… pic.twitter.com/RhvUNr4aXQ — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 11, 2023

La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente está convencida de que nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias.#NoALasSAD pic.twitter.com/hPYVP6Vk0I — C. A. Independiente (@Independiente) November 11, 2023

Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien.



Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. Tal… pic.twitter.com/uiuyV5gwIy — Racing Club (@RacingClub) November 11, 2023

Por otra parte, el periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien en su momento fue vocero de Julio Grondona en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pidió a los dirigentes de los clubes que apoyen al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el balotaje del 19 de noviembre. “Si Milei gana las elecciones, el fútbol se privatiza”, afirmó.

“No me vengan el lunes con que felicitamos al presidente Sergio Massa. Apóyenlo ahora, porque ese es un presidente del futbol, es un hombre del riñón del futbol, es un tipo que conoce todo”, aseguró en Radio 10.

“Me consta. He participado de reuniones en la Asociación del Futbol Argentino en la oportunidad del triangular aquel que disputaron Tigre, Boca y San Lorenzo. Se cómo actúa Massa. Es un hombre del futbol que lo quiere como instituciones al servicio de las comunidades para los chicos, para los colegios, para la educación física. No vengan con esta tibieza pusilánime de los dirigentes del futbol argentino, están todos en silencio, no decimos nada, cuando gane alguien vamos y le decimos que lo apoyamos”, añadió.

El periodista pidió votar a Massa para evitar que Milei y su aliado Mauricio Macri privaticen el fútbol. “Basta de alcahueterismo. Basta de esperar a ver quién ejerce el poder para después correr y pedir de rodilla una audiencia con el Presidente de la República para que no nos saque los beneficios, para poder seguir recibiendo cosas de los Estados, de los municipios”.

